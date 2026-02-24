Vecinos de Maipú denuncian picadas y vandalismo en la plaza del barrio
Se trata de los vecinos del barrio Alto Maipú. Todas las noches jóvenes se reúnen en la plaza toman alcohol, vandalizan el lugar y corren picadas.
No es la primera vez que los vecinos del barrio Alto Maipú denuncian picadas descontroladas, ruidos molestos y vandalismo en los espacios verdes de la zona. En agosto del año pasado los encuentros eran en el Paseo Víctor Fayad y ahora, en la Plaza María Elena Walsh.
Picadas y vandalismo en Maipú
Según el testimonio de los vecinos, la zona es residencial, en el barrio viven familias trabajadores. Pero en los espacios verdes prolifera el descontrol y la inseguridad.
“En nuestro barrio atravesamos una situación de abandono que resulta imposible seguir normalizando. Vivimos a apenas siete cuadras de la Municipalidad. Estamos localizados en una zona considerada céntrica y privilegiada. Sin embargo, hace más de dos años que reclamamos sin respuestas soluciones básicas: seguridad, mantenimiento e infraestructura adecuada”, denunció una vecina de Alto Maipú y lectora de MDZ.
“La plaza del barrio, que históricamente fue un espacio familiar, hoy se encuentra deteriorada y descuidada. Durante las noches se convierte en un boliche a cielo abierto: picadas de motos y autos con escapes adulterados, gritos, disturbios, relaciones sexuales en el espacio publico, consumo de alcohol y drogas, agresiones a vecinos y provocaciones constantes. No se puede dormir. No se puede descansar. No se puede criar a nuestros hijos en paz”, agregó la mujer desesperada.
Además, la mujer aseguró que no se trata solo de reuniones donde los jóvenes consumen alcohol y corren picadas, sino que se han producido hechos de inseguridad en la zona.
“A la problemática nocturna se suma la inseguridad: intentos de robo, daños en propiedades, cortes de cercos eléctricos y un grupo de usurpadores instalados en una esquina del barrio protagonizando hechos violentos a cualquier hora del día. La sensación es de desprotección permanente”, señaló.
Denuncias anteriores
En agosto del año pasado, los vecinos viralizaron videos y fotos en las que se ve jóvenes corriendo picadas en moto, y los frentes y entradas de las casas con orín y heces humanas.