Presenta:

Sociedad

|

vecinos

Vecinos de Maipú denuncian picadas y vandalismo en la plaza del barrio

Se trata de los vecinos del barrio Alto Maipú. Todas las noches jóvenes se reúnen en la plaza toman alcohol, vandalizan el lugar y corren picadas.

Gabriela Sánchez

Gabriela Sánchez

Vecinos del barrio Alto Maipú denuncian picadas en la plaza.

Vecinos del barrio Alto Maipú denuncian picadas en la plaza.

Gentileza

No es la primera vez que los vecinos del barrio Alto Maipú denuncian picadas descontroladas, ruidos molestos y vandalismo en los espacios verdes de la zona. En agosto del año pasado los encuentros eran en el Paseo Víctor Fayad y ahora, en la Plaza María Elena Walsh.

Picadas en el Barrio Alto Maipú

Picadas en el Barrio Alto Maipú.

Picadas y vandalismo en Maipú

Según el testimonio de los vecinos, la zona es residencial, en el barrio viven familias trabajadores. Pero en los espacios verdes prolifera el descontrol y la inseguridad.

Te Podría Interesar

“En nuestro barrio atravesamos una situación de abandono que resulta imposible seguir normalizando. Vivimos a apenas siete cuadras de la Municipalidad. Estamos localizados en una zona considerada céntrica y privilegiada. Sin embargo, hace más de dos años que reclamamos sin respuestas soluciones básicas: seguridad, mantenimiento e infraestructura adecuada”, denunció una vecina de Alto Maipú y lectora de MDZ.

“La plaza del barrio, que históricamente fue un espacio familiar, hoy se encuentra deteriorada y descuidada. Durante las noches se convierte en un boliche a cielo abierto: picadas de motos y autos con escapes adulterados, gritos, disturbios, relaciones sexuales en el espacio publico, consumo de alcohol y drogas, agresiones a vecinos y provocaciones constantes. No se puede dormir. No se puede descansar. No se puede criar a nuestros hijos en paz”, agregó la mujer desesperada.

Reuniones de jóvenes en la plaza del barrio Alto Maipú

Reuniones de jóvenes en la plaza del barrio Alto Maipú

Además, la mujer aseguró que no se trata solo de reuniones donde los jóvenes consumen alcohol y corren picadas, sino que se han producido hechos de inseguridad en la zona.

“A la problemática nocturna se suma la inseguridad: intentos de robo, daños en propiedades, cortes de cercos eléctricos y un grupo de usurpadores instalados en una esquina del barrio protagonizando hechos violentos a cualquier hora del día. La sensación es de desprotección permanente”, señaló.

Plaza del barrio Alto Maipú vandalizada

Plaza del barrio Alto Maipú vandalizada.

Denuncias anteriores

En agosto del año pasado, los vecinos viralizaron videos y fotos en las que se ve jóvenes corriendo picadas en moto, y los frentes y entradas de las casas con orín y heces humanas.

Motos en las casas de maipú
En agosto del año pasado, los vecinos de Maipú denunciaron picadas en la zona.

En agosto del año pasado, los vecinos de Maipú denunciaron picadas en la zona.

Archivado en

Notas Relacionadas