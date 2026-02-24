Vecinos de Maipú denuncian picadas y vandalismo en la plaza del barrio

Se trata de los vecinos del barrio Alto Maipú. Todas las noches jóvenes se reúnen en la plaza toman alcohol, vandalizan el lugar y corren picadas.

No es la primera vez que los vecinos del barrio Alto Maipú denuncian picadas descontroladas, ruidos molestos y vandalismo en los espacios verdes de la zona. En agosto del año pasado los encuentros eran en el Paseo Víctor Fayad y ahora, en la Plaza María Elena Walsh.

Picadas en el Barrio Alto Maipú Picadas en el Barrio Alto Maipú. Picadas y vandalismo en Maipú Según el testimonio de los vecinos, la zona es residencial, en el barrio viven familias trabajadores. Pero en los espacios verdes prolifera el descontrol y la inseguridad.

“En nuestro barrio atravesamos una situación de abandono que resulta imposible seguir normalizando. Vivimos a apenas siete cuadras de la Municipalidad. Estamos localizados en una zona considerada céntrica y privilegiada. Sin embargo, hace más de dos años que reclamamos sin respuestas soluciones básicas: seguridad, mantenimiento e infraestructura adecuada”, denunció una vecina de Alto Maipú y lectora de MDZ.

“La plaza del barrio, que históricamente fue un espacio familiar, hoy se encuentra deteriorada y descuidada. Durante las noches se convierte en un boliche a cielo abierto: picadas de motos y autos con escapes adulterados, gritos, disturbios, relaciones sexuales en el espacio publico, consumo de alcohol y drogas, agresiones a vecinos y provocaciones constantes. No se puede dormir. No se puede descansar. No se puede criar a nuestros hijos en paz”, agregó la mujer desesperada.

Reuniones de jóvenes en la plaza del barrio Alto Maipú Reuniones de jóvenes en la plaza del barrio Alto Maipú Además, la mujer aseguró que no se trata solo de reuniones donde los jóvenes consumen alcohol y corren picadas, sino que se han producido hechos de inseguridad en la zona.