Vecinos de Las Heras denuncian que llevan 4 días sin agua
Se trata de los vecinos del barrio Marañón de Las Heras. Aseguran que han hecho los reclamos. Sacan agua del zanjón con baldes para usar en los baños.
Vecinos de Las Heras denunciaron a MDZ que no tienen agua en sus casas desde el lunes. La situación empeoró en las últimas horas porque directamente no sale ni una gota de las canillas. Organizan una protesta para esta noche en General Paz y Aristóbulo del Valle.
La crítica situación de los vecinos del barrio Marañón -en El Algarrobal, atrás del aeropuerto- comenzó el lunes con problemas en el agua. Al principio bajó la presión y solo se veía un hilo de líquido en las canillas.
“Desde el día lunes nos encontramos sin suministro de agua y hasta el momento no hemos recibido ninguna solución ni respuesta concreta por parte de las autoridades correspondientes”, denunció una vecina y lectora de MDZ.
“Hay familias con niños, personas mayores que se ven gravemente afectados por esta situación. Necesitamos que nos den una pronta solución”, agregó.
Buscando agua del zanjón
Ante la falta de agua en las casas y los tanques vacíos, los vecinos encontraron una solución: buscan agua del zanjón con baldes. El agua que pasa por las acequias solo les sirve para el baño.
“No tenemos agua en las canillas. Los tanques están completamente vacíos. Hay familias enteras y adultos mayores afectados que no tienen cómo cocinar, higienizarse ni siquiera tomar agua”, describió angustiada la mujer.
“A la 21 nos reuniremos todos en General Paz y Aristóbulo del Valle a pedir que nos den respuesta. No tenemos agua ya va hacer cinco días”, cerró.