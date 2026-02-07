Atención: importantes cortes de agua afectan a Godoy Cruz y Ciudad

Desde Aysam informaron que, por diversos motivos, hay cortes de agua en dos puntos importantes de Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza. Los detalles.

La empresa Aguas Mendocinas informó este sábado que, por diversas circunstancias, se produjeron cortes de agua en los departamentos de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

En concreto, hubo una rotura de un caño maestro y se suspendió el normal abastecimiento del servicio en la calle 25 de Mayo, entre Godoy Cruz y Sarmiento, en el centro mendocino.

Por otro lado, y debido a "trabajos de mejoramiento operativo", se interrumpió la provisión de agua potable desde calle Sarmiento a Carretilla y de Lateral Sur a 9 de Julio, en Godoy Cruz.