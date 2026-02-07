Atención: importantes cortes de agua afectan a Godoy Cruz y Ciudad
Desde Aysam informaron que, por diversos motivos, hay cortes de agua en dos puntos importantes de Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza. Los detalles.
La empresa Aguas Mendocinas informó este sábado que, por diversas circunstancias, se produjeron cortes de agua en los departamentos de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.
En concreto, hubo una rotura de un caño maestro y se suspendió el normal abastecimiento del servicio en la calle 25 de Mayo, entre Godoy Cruz y Sarmiento, en el centro mendocino.
Por otro lado, y debido a "trabajos de mejoramiento operativo", se interrumpió la provisión de agua potable desde calle Sarmiento a Carretilla y de Lateral Sur a 9 de Julio, en Godoy Cruz.
Recomendaciones a tener en cuenta ante un corte de agua
- Mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona). Guardarla en recipientes limpios.
- Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Hacer uso responsable y solidario del agua potable.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego en jardines.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 hs, los 365 días del año.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.