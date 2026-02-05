Hígado graso: cuánta agua tomar por día y por qué importa

La cantidad de agua que necesita tu hígado cuando hay grasa. Cuántos vasos de agua ayudan al hígado graso cada día.

Cuando el hígado acumula grasa, el agua deja de ser un hábito y pasa a tener un rol central. Este órgano trabaja sin pausa para filtrar toxinas, digerir nutrientes y procesar grasas. Sin agua suficiente, ese sistema se vuelve lento, se sobrecarga y empieza a fallar, incluso en personas que no sienten síntomas.

Hígado graso y cuánta agua debes beber El hígado necesita agua para cumplir funciones básicas. Ayuda a eliminar desechos del cuerpo, favorece la digestión y acompaña el metabolismo de las grasas. Cuando hay hígado graso, ese trabajo se vuelve más exigente. La hidratación sostiene ese esfuerzo diario y colabora con otros cambios de hábitos.

tomar agua.jpg Shutterstock. La recomendación general suele ubicarse entre 6 y 8 vasos diarios, lo que equivale a 1,5 o 2 litros de agua. Ese número funciona como referencia básica. En personas con hígado graso, la cantidad suele ajustarse según peso corporal, actividad física y temperatura ambiente.

Existe una fórmula simple para estimar cuánta agua tomar. Se calcula 35 mililitros por cada kilo de peso. Un ejemplo claro: una persona de 70 kilos necesita cerca de 2.450 mililitros diarios, lo que ronda los 10 vasos de agua repartidos a lo largo del día.