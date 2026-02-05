Presenta:

Hígado graso: cuánta agua tomar por día y por qué importa

La cantidad de agua que necesita tu hígado cuando hay grasa. Cuántos vasos de agua ayudan al hígado graso cada día.

Julián Martínez

Cuánta agua tomar Foto: Freepik

Cuando el hígado acumula grasa, el agua deja de ser un hábito y pasa a tener un rol central. Este órgano trabaja sin pausa para filtrar toxinas, digerir nutrientes y procesar grasas. Sin agua suficiente, ese sistema se vuelve lento, se sobrecarga y empieza a fallar, incluso en personas que no sienten síntomas.

Hígado graso y cuánta agua debes beber

El hígado necesita agua para cumplir funciones básicas. Ayuda a eliminar desechos del cuerpo, favorece la digestión y acompaña el metabolismo de las grasas. Cuando hay hígado graso, ese trabajo se vuelve más exigente. La hidratación sostiene ese esfuerzo diario y colabora con otros cambios de hábitos.

tomar agua.jpg

La recomendación general suele ubicarse entre 6 y 8 vasos diarios, lo que equivale a 1,5 o 2 litros de agua. Ese número funciona como referencia básica. En personas con hígado graso, la cantidad suele ajustarse según peso corporal, actividad física y temperatura ambiente.

Existe una fórmula simple para estimar cuánta agua tomar. Se calcula 35 mililitros por cada kilo de peso. Un ejemplo claro: una persona de 70 kilos necesita cerca de 2.450 mililitros diarios, lo que ronda los 10 vasos de agua repartidos a lo largo del día.

No se trata de tomar todo de golpe. El hígado responde mejor cuando la hidratación es pareja. Un vaso al despertar, otro antes de las comidas y varios durante la tarde suele dar buenos resultados. El color de la orina también sirve como referencia práctica.

