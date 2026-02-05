Así vive Germán Martitegui lejos de la TV en una casa rústica
La vida sin enchufes que eligió Germán Martitegui en el Delta. Su refugio sin luz y ecológico lejos de la TV.
Lejos de estudios de TV y restaurantes de alta cocina, Germán Martitegui eligió vivir parte de su tiempo en una casa sin electrodomésticos y con muebles sencillos. El jurado de MasterChef encontró en una isla del Delta un refugio simple, hecho con materiales naturales y pensado para frenar el ritmo diario y volver a lo básico.
Una casa austera en el Delta
La casa está ubicada en una isla del Delta del Paraná y solo se llega en lancha. Ese dato ya marca una diferencia fuerte. No hay accesos rápidos ni visitas improvisadas. Cada llegada requiere organización, tiempo y calma, tres cosas que escasean en la vida urbana y sobran en este entorno.
La construcción se hizo con madera, fibras naturales y materiales del lugar. No hay cemento a la vista ni estructuras invasivas. La vivienda se integra al paisaje sin romperlo. No es una mansión ni un proyecto turístico. Es un espacio privado, pensado para el descanso y la desconexión real.
En la casa no hay electricidad ni agua corriente. La rutina se ordena según la luz del día. El sol marca horarios, comidas y descanso. Cuando cae la noche, el silencio del Delta toma el control. No hay pantallas, notificaciones ni electrodomésticos encendidos.
El diseño prioriza la ventilación cruzada. Las aberturas están ubicadas para favorecer la circulación natural del aire. Ese detalle evita el uso de ventiladores o equipos de frío. El clima del Delta hace el resto y acompaña una vida más lenta.
Por dentro, la estética es austera. Muebles simples, pocos objetos y tonos neutros. Nada sobra. Cada elemento tiene una función clara. No hay decoración pensada para fotos ni gestos de lujo. Todo responde a una lógica práctica y directa.
La cocina, pese a tratarse de un chef famoso, sorprende. No hay hornos sofisticados ni equipos profesionales. Solo lo necesario para cocinar con fuego, utensilios básicos y productos frescos. La experiencia apunta al acto simple de preparar comida sin artificios.