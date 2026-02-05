Cómo el villano de Harry Potter trae la suerte en China

El villano de Harry Potter dejó el lado oscuro para colgarse en paredes como talismán. En China, trae suerte.

Un villano de Harry Potter terminó como amuleto de la suerte en China durante el Año Nuevo Lunar. Draco Malfoy, rival rubio de la saga, apareció en millones de puertas y oficinas por un juego de sonidos del mandarín. No es broma ni moda pasajera. Es lengua, tradición y cultura pop chocando. Y generó un fenómeno viral masivo.

El villano de Harry Potter trae la suerte Todo empezó con el Año del Caballo, que este año inicia el 17 de febrero. En mandarín, el apellido Malfoy se pronuncia “Ma Er Fu”. “Ma” significa caballo y “Fu” se asocia con fortuna y bendición. El resultado fue explosivo: nombre extranjero, símbolos positivos y una fecha perfecta.

china En China, el Año Nuevo Lunar mueve rituales, regalos y decoraciones rojas. En ese contexto, la imagen de Malfoy comenzó a circular como símbolo de buena suerte. Posters con su rostro sonriente aparecieron en puertas, heladeras y escritorios, tal como se hace con figuras tradicionales.

Las redes sociales aceleraron todo. Videos mostraron centros comerciales cubiertos con pancartas de Draco Malfoy. Usuarios celebraron la coincidencia fonética y compartieron memes, stickers y decoraciones caseras. El villano dejó de ser villano y pasó a representar prosperidad.