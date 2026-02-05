Guardaron vino bajo el mar seis meses: así salieron 800 botellas de Las Grutas

Bajaron vino al mar y lo sacaron distinto: qué pasó en Las Grutas. El experimento marino que cambió 800 botellas de vino argentino.

En Las Grutas, 800 botellas de vino fueron retiradas del fondo del mar tras seis meses de reposo a diez metros de profundidad. Se trata de una prueba real, con datos, bodegas y resultados que ya generan ruido en el mundo del vino argentino.

Vino en el mar La escena parece de película. Jaulas de hierro bajando al Golfo San Matías, botellas selladas con lacre, mareas marcando los tiempos y un silencio submarino que reemplaza a la bodega clásica. El proyecto formó parte del Programa de Cava Submarina impulsado por Río Negro y reunió a 20 bodegas locales.

vino 2 En total fueron 800 botellas. Tintos, blancos y espumantes. Vinos jóvenes y otros con más tiempo de guarda. Todas bajaron en julio del año pasado y recién ahora volvieron a la superficie. Tres cavas metálicas, traídas desde Mendoza, quedaron apoyadas sobre el lecho marino durante medio año.

vino Los números importan. La profundidad fue de diez metros. La temperatura del agua rondó los 19 grados, más alta que en muchas cavas terrestres. No hubo luz directa, ni vibraciones humanas, ni cambios bruscos. Solo el vaivén del mar y una presión constante que despertó curiosidad en enólogos y técnicos.

vino 3 La primera evaluación se hizo con una cata a ciegas. Se compararon los vinos submarinos con botellas del mismo lote guardadas en tierra. El resultado fue claro: hubo diferencias. No se detectaron fallas, filtraciones ni deterioro del color, aroma o sabor. El lacre cumplió su función y el vino llegó intacto.