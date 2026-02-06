Una por una, las cataratas más impresionantes del mundo

Alrededor del mundo existen cataratas que son verdaderos íconos naturales. Ya sea por su altura, su potencia o el entorno que las rodea, estos despiertan asombro y se convierten en destinos soñados para quienes buscan viajes memorables, contacto con la naturaleza y paisajes difíciles de olvidar.

Algunas requieren largas caminatas o traslados complejos; otras son fácilmente accesibles. En todos los casos, el resultado es el mismo: asombro y una sensación difícil de olvidar.

El Salto Ángel , en Venezuela, es la cascada más alta del mundo . Su caída libre atraviesa la selva amazónica y deja una imagen difícil de olvidar.

El Salto Ángel, situado en el estado de Bolívar, Venezuela, se encuentra a casi 900 km de Caracas y en altura supera todas las cataratas del mundo : 807 metros. Foto: Wikimedia.

Las Cataratas Victoria , entre Zambia y Zimbabue, impactan por su ancho y su potencia. El estruendo del agua se escucha incluso antes de verlas.

Paisajes que parecen sacados de una postal

Las Cataratas del Iguazú, compartidas por Argentina y Brasil, combinan cientos de saltos con selva subtropical. Caminar junto a ellas es una experiencia envolvente. Otro importante salto de agua que comparten dos países es el Niágara (EEUU y Canadá), un Ícono mundial de la fuerza natural.

En Europa, las cataratas del Parque Nacional de Plitvice (Croacia) sorprenden por sus lagunas turquesas y senderos integrados al paisaje.

Joyas menos conocidas que valen el viaje

Las cataratas de Bowen (ubicada en el Parque Nacional Fiordland, isla Sur de Nueva Zelanda) cae directamente sobre un fiordo. El contraste entre el agua y la roca crea una escena única. En Guyana, las cataratas de Kaieteur tiene una caída principal de 226 metros, casi cinco veces más alta que las cataratas del Niágara. Está rodeada de naturaleza virgen y lejos del turismo masivo, mientras que en Estados Unidos las cataratas de Yosemite -ubicadas en California- son las más altas de América del Norte, con una altura total de 739 metros.

Mientras que en Islandia se encuentra Skógafoss, una catarata con una caída de agua de 60/62 metros y un ancho de 25/30 metros, que es conocida por sus arcoíris en días soleados y Seljalandsfoss, una catarata famosa porque se puede caminar detrás de la cortina de agua.

Más allá de su fama, estas cascadas invitan a detenerse y observar la magnitud de la naturaleza. Incluir al menos una en un viaje es apostar por una experiencia que combina aventura, contemplación y asombro, y que deja recuerdos imborrables.