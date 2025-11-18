Cataratas del Iguazú: escenario de estrellas, cine y leyendas

Declaradas hace 14 años como una de Las 7 Maravillas Naturales del mundo, las Cataratas del Iguazú no solo atraen a miles de turistas, sino que además políticos, actores, escritores y figuras icónicas han quedado deslumbrados por su naturaleza. También allí se filmaron películas emblemáticas y surgieron mitos y hasta rumores nunca comprobados.

Diana de Gales, la mamá del príncipe Guillermo del Reino Unido, sucesor del rey Carlos III, visitó las Cataratas del Iguazú en 1991. Foto: @IguazuMuni.

La escritora y política Eleanor Roosevelt - esposa de Franklin D. Roosevelt , presidente de Estados Unidos desde marzo de 1933 hasta abril de 1945- fue una de las personalidades destacadas que visitó el parque Iguazú. A ella se le atribuye la conocida frase “¡Pobre Niagara !”. Si bien el Niágara es el quinto salto de agua más grande del mundo y el Iguazú es el sexto, las cataratas que comparten Argentina y Brasil (en un 80% y 20%, respectivamente) tienen más del doble de anchura y casi el doble de altura que las cataratas que comparten Estados Unidos y Canadá.

Los ex números uno del mundo del tenis, Roger Federer (en la foto) y Rafael Nadal, visitaron las Cataratas del Iguazú . El español, en noviembre de 2022 y Federer, diez años antes (2012). “Para mi papá fue el viaje de su vida: disfrutó como nunca. Y para mi fue impactante", dijo el suizo . "Sinceramente es un lugar espectacular" , afirmó el Rafa. Créditos: Misionesonline.net .

Vargas Llosa e Isabel Preysler eligieron Iguazú como parte de una escapada romántica. Otros, como el entonces primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, lo hizo en 2001 cuando su paso por Puerto Iguazú fue la primera visita de un mandatario inglés a la Argentina después de la Guerra de Malvinas (1982).

En enero de 1979, el británico Roger Moore -como James Bond- protagonizó en las Cataratas del Iguazú una de las escenas más memorables del film Moonraker. El actor, que falleció a los 89 años en 2017, se alojó en la Suite B del primer piso del hotel internacional Iguazú, que acababa de inaugurarse. Fuente: Canal 12 de Misiones.

Cataratas del Iguazú en el cine: de James Bond al universo Marvel

Desde hace décadas, el poder visual de una de Las 7 Maravillas Naturales del mundo situada en Argentina también sedujo al cine. Entre las producciones más recordadas figuran:

Filmar en el parque Iguazú no es tarea sencilla: las producciones deben cumplir con estrictas normas ambientales. La Ley Nacional de Parques (N° 12.103) exige estudios de impacto ecológico, control de residuos y medidas de protección lumínica y sonora. Todo bajo estándares ISO 14001 de gestión sustentable.

Perlitas históricas y lo que se le "chispoteó" a la Chilindrina

1925. Durante su gira por Sudamérica se habló de que Albert Einstein visitó las Cataratas del Iguazú. No hay registros fotográficos ni escritos que lo confirmen.

1951 - 1955. Durante esos años y por orden del entonces presidente Juan Perón, Puerto Iguazú se llamó Eva Perón.

1984. El Parque Nacional Iguazú fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

1986. San Juan Pablo II dispuso la creación de la diócesis de Puerto Iguazú, que dejó de pertenecer a la de Posadas, para formar parte de la arquidiócesis de Corrientes. En 2013 el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú designó con el nombre de papa Francisco a un tramo de la avenida De Los Trabajadores (de esa ciudad). Jorge Bergoglio no conoció las cataratas, pero su mensaje apostólico promovió proyectos sociales y educativos en Misiones y otras provincias. Respecto Robert Prevost, antes de ser papa, visitó varias veces Argentina y fue a Salta, Catamarca, Tucumán y Buenos Aires, pero no a Misiones.

CATARATAS X

Cataratas del Iguazú. Imagen: x.com/alanxelmundo

2024. "Un lugar que me gustaría conocer son las Cataratas", dijo Lionel Messi en una entrevista. Dos años antes (octubre de 2022), Antonela Roccuzzo junto a los hijos del crack visitaron el Parque Nacional Iguazú. Respecto de Diego Maradona no existen evidencias de que haya visitado las Cataratas del Iguazú.

2025. En un programa de la TV mexicana, la ex actriz del Chavo del 8, María Antonieta de las Nieves afirmó que ella y Edgar Vivar (Ñoño y el señor Barriga) habían visitado las Cataratas del Iguazú y que ambos se llevaron un gran susto cuando cruzaron un puente colgante por cómo se movía. La actriz que interpretó a la Chilindrina señaló que eso ocurrió días antes de la supuesta caída de un puente colgante que provocó la muerte de 90 turistas chinos: esto último nunca ocurrió. No hay registros oficiales que lo corroboren, pese a que prestigiosos medios lo dieron como un hecho verídico sin comprobarlo y ni siquiera sin brindar datos como fecha y lugar. En síntesis, producto del susto se generó un rumor que terminó siendo una mentirá que se le "chispoteó".

En los últimos 15 años se registraron tres eventos con muertes documentadas: el primero en 2011 (con dos fallecidos), el segundo en 2020 (con un mochilero muerto) y restante en 2022, con un fallecido.

Los vuelos privados en las Cataratas del Iguazú

Para quienes buscan exclusividad existen vuelos privados desde el aeropuerto de Puerto Iguazú en distintos tipos de jets. También hay excursiones en helicóptero sobre el Parque provincial Iguazú, una experiencia que combina vértigo, lujo y vistas únicas de los saltos de agua más espectaculares del planeta.

Cataratas: fotos panorámicas en 3D

Multimedia: Mario Simonovich

Las Cataratas del Iguazú, además de destino turístico, son un símbolo de energía, belleza y respeto por la naturaleza.

Entre rodajes, leyendas y visitas de figuras relevantes, este rincón del mundo que comparten Argentina y Brasil gue siendo un escenario majestuoso donde el agua, la selva y la emoción humana se encuentran en perfecta armonía.