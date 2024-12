Video: 40 años del boom del rock argentino en Chile

Fue una época maravillosa porque ya teníamos un tema en común para compartir con las chilenas cada vez que los mendocinos, sanjuaninos, puntanos y cordobeses cruzábamos la fronteras para pasar las vacaciones en las playas de Reñaca, Concón, Zapallar o Viña. La música había llegado sola y en discos de vinilo y cassettes. En aquellos años sabíamos que Topsy y su famoso tobogán era el lugar para bailar en Reñaca, ¿pero qué música íbamos a bailar? Muchos suponíamos que sólo iba a ser rock extranjero, o sea Duran Duran, Michael Jackson, Mr Mister, Maddona y algún otro. Éramos apenas adolescentes y mientras pensábamos en estas cosas tras cruzar el túnel Cristo Redentor no sé por qué la radio del auto sintonizó "Carolina" y sí, efectivamente, nos empezamos a sorprender. No sólo fue esa radio, sino que el caminar por las playas de Reñaca y ver allí a un joven chileno con su guitarra cantando con el alma una de Sui Generis y después de eso, Nada Personal, de Soda, por supuesto que me generaba un "disloque feliz". Y lo más lindo y mágico que tenía durante esos años ir de vacaciones a Chile era el sentirnos leídos por el rock argentino porque nos abrazaba a todos. Todo eso fue hace 40 años y en este video te comparto mucho de la "primera vez" en Chile de los grandes del rock argentino:

Puedo decir que si el rocanrrol te lee el alma, entonces te hace dueño esa canción que te está llegando. Ok. Pasaron los ochenta y el rock argentino siguió. Y pasaron 40 años y si bien la música ya no es la misma sí se puede decir que el rock nacional nos leyó a todos, nos unió a todos y nos hizo descubrir que -pese a las diferencias en las banderas y formas de hablar - Latinoamérica es una gran familia joven. .