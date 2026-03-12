Tres cosas que tenés que saber si vas a pasear por la cordillera de Mendoza

La cordillera de Mendoza es uno de los destinos más elegidos tanto por turistas como por mendocinos que buscan una escapada de un día entre paisajes imponentes. Lugares como Uspallata, Puente del Inca, el Parque Aconcagua o Villavicencio se convirtieron en clásicos para quienes quieren disfrutar de la montaña.

Sin embargo, antes de emprender el viaje por la alta montaña conviene tener en cuenta algunas recomendaciones básicas para evitar contratiempos y aprovechar al máximo la experiencia.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al subir a la montaña es el clima. En la cordillera, las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

Es común que un día soleado se transforme en una tarde ventosa o con descenso brusco de temperatura. Por eso siempre se recomienda llevar abrigo, incluso si el pronóstico en la ciudad indica calor.

También es importante revisar el estado del tiempo antes de viajar, ya que en algunas ocasiones pueden registrarse nevadas, fuertes vientos o cortes preventivos en la ruta.

2. Revisá el estado de las rutas antes de salir

Si bien la Ruta Nacional 7 es la principal vía de acceso a la alta montaña, existen otros caminos muy elegidos por quienes buscan paisajes diferentes, como el camino a Villavicencio por la Ruta 52.

Antes de salir conviene consultar el estado de las rutas, ya que pueden existir restricciones de tránsito, especialmente con las tormentas que se vienen produciendo en las últimas semanas. En algunos sectores de montaña pueden producirse desprendimientos de rocas o acumulación de nieve, por lo que siempre es recomendable conducir con precaución.

3. Prepará el vehículo y llevá lo necesario

Aunque muchos destinos de montaña se encuentran a pocas horas de la ciudad de Mendoza, se recomienda:

Cargar combustible antes de iniciar el viaje

Revisar frenos, neumáticos y niveles del vehículo

Llevar agua y algo de comida

Tener el celular con batería suficiente

Estos detalles pueden parecer simples, pero hacen la diferencia cuando se recorren caminos de montaña.

uspallata Uspallata.

Un paseo que siempre sorprende

La cordillera mendocina ofrece algunos de los paisajes más impactantes de Argentina. Desde los miradores naturales de Villavicencio, pasando por los valles de Uspallata, hasta la imponente vista del Aconcagua, cada recorrido tiene algo único para descubrir.

Con un poco de planificación y tomando algunas precauciones básicas, un paseo por la montaña puede convertirse en una de las mejores experiencias para disfrutar de la naturaleza y la inmensidad de los Andes.