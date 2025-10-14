Cómo superar el miedo a utilizar el color en la pintura del hogar

La pintura es para utilizar el color y cuando éste se aplica con cuidado se convierte en la memoria emocional de la vivienda.

Con el buen uso del color en la pintura es posible lograr un espacio con diseños de interiores llamativos y memorables porque el color da forma al espacio de manera discreta y profunda. Y la mayoría de las personas no le temen al color en las habitaciones porque en el fondo todos tienen un color favorito.

Foto Michael Clifford Diseño de Zoe Feldman Cuando se maneja bien, el color se convierte en el elemento unificador que marca el tono y la parte de una habitación que se recuerda. Foto de Michael Clifford - Diseño de Zoe Feldman.

El miedo está presente cuando se utiliza el color de manera inadecuada. Y ese temor es comprensible: existen ejemplos a la vista de habitaciones en las que las buenas intenciones en cuanto al color quedaron en la nada, con colores de pintura que resultaron caóticos o desconectados del resto de la casa. Un solo ejemplo de esto resulta suficiente para que cualquiera vuelva corriendo a las paredes blancas.

Pintura: ¿cómo quitar el miedo a equivocarse con el color? Una solución es pintar con el mismo color las paredes, los techos, los marcos y las puertas. Con esto se logra eliminar las rupturas visuales, crear una experiencia inmersiva (por ejemplo las habitaciones pequeñas se sienten más íntimas) y que en definitiva una habitación empapada de color se sienta segura e invite a quedarse.

