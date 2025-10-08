Atención: estos son los tres colores que usan las personas inteligentes, según la psicología
La psicología del color, colorimetría, revela que hay tonalidades que usan las personas con alto coeficiente intelectual.
Aunque muchos no sepan del tema, la colorimetría sirve como herramienta psicológica y afecta la forma en que somos percibidos por el resto. La elección del color tiene un significado y un poderoso impacto sobre cada persona, su personalidad y carisma, según la psicología.
Colorimetría
Si bien la paleta de colores es muy amplia, la psicología del color revela que hay tres tonalidades que son recurrentes en las personas inteligentes: el primero es el azul evocando al mar y al cielo que proyecta una sensación de estabilidad, seguridad y confianza.
También las personas de alto coeficiente intelectual usan el color negro que representa la elegancia y la sofistificación. Aunque si se usa muy seguido se puede asociar con la tristeza y la depresión.
El tercer color que usan las personas más inteligentes es el blanco que se relaciona con la pureza, la claridad y la inocencia. Tiene una conexión con patrones de comportamiento de manera que también puede reflejar el estado mental de quien lo viste.
Los psicólogos señalan que más allá del color es importante analizar cómo visten las personas en su totalidad. La apariencia general es clave para interpretar los mensajes.
En conclusión, lo que es verdaderamente inteligente, según los expertos, no es seguir normas generales sino descubrir qué colores favorecen a cada uno. Existe la teoría de las doce estaciones que guía en el descubrimiento para incorporar variables como el tono, el valor y la saturación del color.