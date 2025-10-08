Presenta:

Tendencias

|

Biodescodificación

Biodescodificación: el significado emocional del dolor de garganta y cómo mejorarlo

La biodescodificación analiza las emociones no resueltas para poder canalizarlas y sanar las enfermedades.

MDZ Tendencias

Una forma de sanar las emociones. Fuente. IA Gemini.

Una forma de sanar las emociones. Fuente. IA Gemini.

Los que conocen saben que la biodescodificación es una disciplina que intenta encontrar la relación con las emociones y la aparición de síntomas físicos o enfermedades. No es una ciencia, pero trata de sanar a través de las emociones.

Biodescodificación

La biodescodificación considera que el dolor de garganta no es solamente una molestia localizada sino una manifestación biológica de un conflicto emocional que no ha sido resuelto.

Te Podría Interesar

El significado que esta teoría brinda es que la garganta es el canal de conexión con la cabeza (el pensamiento) y el cuerpo (acción) y se relaciona directamente con la expresión, la comunicación y la capacidad para aceptar o “tragar” una situación.

Esta especie combate el dolor de garganta Foto: Shutterstock
La biodescodificaci&oacute;n busca sanar resolviendo las emociones. Foto: Shutterstock

La biodescodificación busca sanar resolviendo las emociones. Foto: Shutterstock

De este modo, la biodescodificación considera que el dolor de garganta se asocia con rabia, frustración, tristeza, miedo a hablar y ser juzgado, resistencia y pérdida de territorio, entre otras cosas.

La biodescodificación busca abordar este problema identificando el momento exacto en que ocurrió el “shock biológico” o la situación de conflicto que el cuerpo no supo gestionar. Para eso hay que hacerse las siguientes preguntas:

¿Qué quería decir y callé? ¿Qué palabra se quedó atascada?

¿Qué situación no quiero aceptar o "tragar"?

¿Con quién me siento incapaz de hablar?

Al identificar esto, de a poco las emociones irán saliendo y se irá el dolor, según esta teoría. De todas formas no es una ciencia por lo que se recomienda consultar al médico ante malestares físicos o enfermedades.

Archivado en

Notas Relacionadas