Biodescodificación: el significado emocional del dolor de garganta y cómo mejorarlo

La biodescodificación analiza las emociones no resueltas para poder canalizarlas y sanar las enfermedades.

Los que conocen saben que la biodescodificación es una disciplina que intenta encontrar la relación con las emociones y la aparición de síntomas físicos o enfermedades. No es una ciencia, pero trata de sanar a través de las emociones.

Biodescodificación La biodescodificación considera que el dolor de garganta no es solamente una molestia localizada sino una manifestación biológica de un conflicto emocional que no ha sido resuelto.

El significado que esta teoría brinda es que la garganta es el canal de conexión con la cabeza (el pensamiento) y el cuerpo (acción) y se relaciona directamente con la expresión, la comunicación y la capacidad para aceptar o “tragar” una situación.

Esta especie combate el dolor de garganta Foto: Shutterstock La biodescodificación busca sanar resolviendo las emociones. Foto: Shutterstock De este modo, la biodescodificación considera que el dolor de garganta se asocia con rabia, frustración, tristeza, miedo a hablar y ser juzgado, resistencia y pérdida de territorio, entre otras cosas.

La biodescodificación busca abordar este problema identificando el momento exacto en que ocurrió el “shock biológico” o la situación de conflicto que el cuerpo no supo gestionar. Para eso hay que hacerse las siguientes preguntas: