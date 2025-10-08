Limpieza: el trucazo infalible para quitar el óxido del metal

Es posible realizar una limpieza sencilla para quitar todo lo oxidado de las superficies. El vinagre es la estrella de este trabajo.

Aunque muchos no le prestan atención, el óxido es un gran enemigo de los accesorios y de las herramientas metálicas. Sin embargo, existen trucos caseros de limpieza para poder eliminarlos en simples pasos y sin gastar dinero.

Limpieza Con unos pocos ingredientes caseros se les puede devolver el brillo a todos los objetos de metal. En este caso hay que usar vinagre blanco, un gran aliado contra el óxido. Su acidez reacciona con la corrosión ayudando a disolverla.

Con estos trucos podrás sacarles el óxido a tus ollas. Foto: Shutterstock Con estos trucos de limpieza podrás sacarles el óxido a tus ollas. Foto: Shutterstock Para que la limpieza sea efectiva se recomienda preparar una solución con vinagre blanco y jabón líquido para platos. Se coloca en un rociador y se añade en las partes oxidadas. Luego fregar con una esponja y también se puede usar papel de aluminio que es muy efectivo para este trabajo. La reacción química con el aluminio ayuda a desprender el óxido.

También hay otros trucos adicionales de limpieza para los objetos metálicos. Se puede preparar una pasta espesa con bicarbonato de sodio y agua. Se aplica sobre el óxido y se deja reposar unas horas. Luego se frota con un estropajo de lana.

La otra alternativa es la combinación de limón y sal, ideal para sartenes de hierro fundido. Hay que espolvorear sal sobre la parte oxidada y luego se exprime el zumo de un limón por encima hasta que la sal se humedezca. Dejar en reposo una hora antes de frotar con un cepillo.