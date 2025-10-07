Limpieza: el truco infalible para que el sofá quede impecable

La limpieza del sofá es importante porque se usa a diario. El vinagre es una de las claves para quitar malos olores.

La limpieza del sofá es una tarea ardua, pero no difícil. Este es un espacio que es un imán para manchas y malos olores. Lo primero que hay que hacer es aspirar para quitar todos los restos de suciedad presentes.

Limpieza del sofá Uno de los secretos para revivir al sofá es preparar una mezcla mágica que no falla. Para eso se coloca en un recipiente una taza de agua tibia. Lugo se añade un chorrito de vinagre blanco que actúa como un potente desinfectante y desodorizante. A eso se suma una cucharada de detergente líquido.

Una vez que está lista la solución de limpieza se moja en una toalla asegurándose de que quede húmeda, pero sin gotear. Se pasa por la superficie del sofá frotando suavemente con movimientos circulares. De a poco desaparecerán las manchas.

En tanto, una vez finalizada la limpieza se envuelve la tapa de una olla con una toalla húmeda y limpia. Presionar y deslizar la toalla haciendo una presión uniforme sobre las áreas que se limpiaron. Eso permitirá que se absorba el exceso de humedad.

sofa Los mejores trucos caseros. Foto: Fuente: Shutterstock Los mejores trucos de limpieza. Foto: Fuente: Shutterstock