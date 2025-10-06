Limpieza: el truco infalible para dejar las medias blancas como la nieve

Es posible devolverles el blanco original usando ingredientes como bicarbonato de sodio y vinagre. Es un método de limpieza sencillo y económico.

Con el uso y el paso del tiempo las medias van perdiendo su blanco original y las manchas las van invadiendo. Sin embargo, existen trucos de limpieza caseros para dejarlas blancas como la nieve. Además, son económicos y muy sencillos.

Limpieza Uno de los secretos de limpieza para que las medias estén impecables es preparar una mezcla en un recipiente grande con agua bien caliente, un poco de bicarbonato de sodio, una cucharada de sal, un chorrito de jabón líquido y media taza de vinagre blanco.

Una vez que están todos los ingredientes hay que removerlos para que se integren y se introducen las medias asegurándose de que queden completamente cubiertas. Se dejan en remojo al menos durante una hora y después se realiza la limpieza habitual en la lavadora.

Más trucos También para manchas más específicas se puede preparar una mezcla con bicarbonato de sodio y agua. Se aplica sobre la mancha y se frota suavemente antes de lavar. También se puede añadir media taza a la lavadora para potenciar el blanco durante la limpieza.