Jardinería: las plantas que florecen todo el año en maceta

Los amantes de las plantas y de la jardinería siempre quieren tener color en el jardín y eso se puede lograr porque hay especies que florecen todo el año. Al cultivarlas en macetas brindan un verdadero espectáculo floral cada día.

Una de las plantas que mantiene sus flores los doce meses del año es el Kalanchoe. Es una suculenta muy popular por sus flores rojas, amarillas, naranjas y rosas.

Otra opción son las violetas africanas. Se trata de plantas resistentes que siempre están dando flores coloridas si se les da la luz indirecta adecuada. Son ideales para el interior del hogar.

Las plantas de geranios se pueden cuidar con productos orgánicos: ¿cuáles son? Foto: Pixabay

También está la alegría del hogar (impatiens) que como su nombre lo dicen traen color y belleza cada día. Es una planta ideal para estar en la sombra que tiene una floración exuberante y constante.

Además, se puede optar por las minirosas, serían las rosas en un formato pequeño. Son buenas para embellecer balcones y terrazas. Se trata de plantas que pueden florecer en ciclos continuos dando pequeñas y hermosas flores.

En tanto, los geranios son clásicos de las ventanas y balcones. Son plantas fáciles de cuidar y con los mimos necesarios llenan de color cualquier ambiente. Otra opción de bajo mantenimiento y exótica son las bromelias.

Para que la floración siempre esté presente las plantas deben estar en macetas con un excelente drenaje y se deben fertilizar una vez al mes.