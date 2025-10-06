Limpieza: el truco infalible para dejar la puerta de madera de entrada impecable

Es posible realizar una limpieza para devolverle el brillo a la madera y la vitalidad. Aceite de oliva y vinagre, entre las claves.

La puerta de entrada del hogar es la carta de presentación y al ser de madera necesita cuidados especiales teniendo en cuenta que puede irse deteriorando con el tiempo. Se puede realizar una limpieza sin químicos agresivos con trucos sencillos y caseros.

Limpieza Para poder eliminar la suciedad acumulada y el polvo se puede usar vinagre blanco, que será un gran aliado. Se coloca media taza del ingrediente y una taza de agua tibia. Se mezclan los dos ingredientes y se aplica con un paño humedecido en la solución. Se debe realizar la limpieza con movimientos suaves.

Limpieza Aprende a limpiar puertas de madera con un sencillo procedimiento Foto: Pexels Limpieza. La puerta quedará reluciente con este método. Foto: Pexels

En tanto, para nutrir la madera y lograr que no se reseque ni se agite se puede añadir media taza de aceite de oliva y un cuarto de zumo de limón fresco. Luego se mezcla aceite de oliva y limón. Se frota siguiendo la veta de la madera para que absorba el aceite. Dejar actuar y pasar un paño seco para pulir.

En cambio, para eliminar arañazos leves se puede usar café instantáneo y agua caliente. Se prepara una pasta espesa o también se pueden usar los posos de café húmedo. Con un hisopos se aplica la pasta sobre el arañazo y el color oscuro del café ayudará a disimular la marca.