Jardinería: los secretos infalibles para que tu geranio florezca sin parar

Los geranios tienen una flores radiantes, pero hay que seguir los consejos de jardinería de los expertos para cuidar estas plantas.

Los geranios son un clásico de la jardinería, ideal para balcones y jardines. Son famosos por sus flores coloridas y hermosas. Pero para que estén siempre radiantes hay que tener en cuenta ciertos secretos.

Jardinería: los secretos clave Estas plantas necesitan al menos entre 4 y 6 horas de luz solar directa al día, por eso se recomienda que estén en el lugar más soleado de la casa.

El error más común que todos cometen con esta planta es el exceso de agua. Se trata de una especie que no tolera el encharcamiento, por eso hay que dejar que la capa superior de la tierra se seque por completo antes de volver a mojar. De esa manera se puede prevenir la pudrición de las raíces.

Por otra parte, para mantener la producción incesante de flores hay que nutrir la planta. Se recomienda fertilizar una vez cada quince días durante la primavera y el verano. Se aconseja además buscar un abono rico en fósforo y potasio.

A diferencia de otras especies, el geranio responde con generosidad cuando se lo respeta en sus tiempos. Foto: SHUTTERSTOCK Una planta que embellece todo. Jardinería. Foto: SHUTTERSTOCK También es importante realizar una poda inteligente de la planta retirando las flores secas y marchitas de manera constante. El drenaje en la maceta también es importante, por eso hay que asegurarse de que el agua fluya.