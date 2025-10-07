Jardinería: el motivo por el cual se estanca el crecimiento del potus y cómo ayudarlo

Si bien se trata de una planta resistente y de fácil cuidado a veces puede tener problemas. Los que saben de jardinería brindan la solución.

Con unos pequeños cambios, lograrás que se recupere y vuelva a mostrar su belleza.

El potus es una de las plantas favoritas de muchos por su fácil mantenimiento y el rápido crecimiento. Sin embargo, a veces el crecimiento se frena y eso es una señal de alarma. Los que entienden de jardinería tienen algunos consejos para ayudarla.

Jardinería Un crecimiento estancado de la planta es una señal de que algo no está bien. Entre las causas más comunes está la falta de luz, si no tiene la iluminación suficiente su crecimiento se ralentiza o se detiene. Para eso deberá estar cerca de una ventana donde reciba luz indirecta brillante.

También puede suceder que la planta tenga un riego inadecuado. El exceso de agua puede pudrir las raíces impidiendo que absorban los nutrientes. En ese caso hay que regar solo cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto. La maceta también debe tener buen drenaje.

Existen distintas variedades de potus y todos requieren cuidados especiales. Foto: Shutterstock Jardinería. La planta volverá a estar radiante. Foto: Shutterstock En tanto, a veces cuando la maceta es pequeña las raíces empiezan a llenar el espacio disponible y se empiezan a enredar frenando el desarrollo. En este caso se recomienda trasplantar cada uno o dos años a una maceta un poco más grande para que tenga espacio para que la planta estire las raíces.

Además, el sustrato puede estar falto de nutrientes cuando lleva mucho tiempo sin renovarse o abonarse. Se aconseja aplicar un fertilizante líquido balanceado cada un mes en las temporadas de mayor crecimiento y en invierno se reduce la frecuencia.