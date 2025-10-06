Jardinería: el fertilizante natural más potente que es un elixir para tus plantas

Saber de jardinería implica tener mucho conocimiento también sobre las necesidades de las plantas para mantenerlas radiantes.

Entender de jardinería no solo se trata de regar y podar plantas, sino que hay que estar atentos a sus necesidades y fertilizarlas es una tarea que requiere de conocimiento. Existen abonos naturales que ayudarán a mantener un jardín radiante.

Utiliza este abono casero para que la planta vuelva a brillar. Foto: Shutterstock Los mejores tips de jardinería. Foto: Shutterstock

Jardinería y fertilizantes Sin dudas que los abonos naturales son muy efectivos y además están libres de químicos. También son muy económicos y ese es otro plus para prepararlos en el hogar para usar en las plantas.

Para eso se puede preparar un abono líquido con ingredientes cotidianos que aportarán beneficios importantes. En el caso de la cáscara de plátano aporta potasio que es esencial para la floración y el desarrollo de los frutos.

En tanto, la cáscara triturada del huevo, aporta calcio y permite fortalecer la estructura de la planta. Mientras que el café usado, los posos, aportan nitrógeno permitiendo que las plantas mantengan ese color verde intenso que las caracteriza.