Netflix: si te gustó Incontrolables, tienes que ver este imperdible drama psicológico

Hay una película en Netflix que impactará a toda la audiencia con la historia de un director. Es la adaptación de un libro a la plataforma de streaming.

Recién estrenada, Incontrolables se convirtió en una de las series más vistas de Netflix. Y es por eso que otro drama psicológico imperdible para la audiencia que está dando que hablar es Steve. La película es una adaptación de la novela de Shy de Max Porter.

Netflix: de qué se trata “Steve (Cillian Murphy) es el director del centro, un hombre que lucha por mantener la integridad de la escuela y evitar su inminente cierre, mientras lidia con su propia salud mental al borde del colapso”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming.

La película está centrada en la crisis que atraviesa una institución para jóvenes problemáticos y la vulnerabilidad que tiene su director.

Esta película está ambientada en Inglaterra a mediados de los años 90 donde se puede ver un día crucial en la vida de un director de un reformatorio de última oportunidad que se llama Stanton Wood. Steve en esta película deberá enfrentar varias crisis como la opción de que cierren la institución, presiones de la institución y el difícil comportamiento de los estudiantes. Además, deberá lidiar con su propia salud mental.

steve1 Netflix, una película atrapante. También en la película está el estudiante Shy, atrapado en un pasado traumático y problemático. Con impulsos de violencia y autodestrucción buscará un sentido.