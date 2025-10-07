El Chavo del 8: cuántos capítulos tiene en total el programa de Chespirito

Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) es quien creó El Chavo del 8, el famoso programa cómico que se mantiene vigente a más de 40 años de su estreno.

Roberto Gómez Bolaños es quien creó El Chavo del 8, un programa de comedia mexicano producido por, en un primer momento, Televisión Independiente de México. Antes de ser un show independiente (en 1973 por Canal 2), formaba parte del ciclo Chespirito, transmitido por Canal 8.

El Chavo del 8 pone el foco en las vivencias de un grupo de personas que habitan una particular vecindad. Allí vive un niño que realiza travesuras y que, junto a sus amigos, ocasiona malentendidos y discusiones entre los vecinos. Está apuntado a un público adulto y la dirección y producción estuvo a cargo de Enrique Segoviano y Carmen Ochoa.

El elenco estuvo formado por el propio Roberto Gómez Bolaños junto a Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Édgar Vivar.

En total, el programa cuenta con 290 episodios grabados, repartidos entre siete temporadas. Los episodios fueron grabados en diferentes formatos, principalmente en estudio con público en vivo, lo que contribuyó a la atmósfera especial de la serie.