Netflix: la película postapocalíptica que está inspirada en la vida real de su director

La plataforma de streaming tiene una historia que mezcla robots, revolución y terror. No te pierdas esta propuesta de Netflix.

Netflix tiene una película de ficción postapocalíptica que tiene como villana a la inteligencia artificial. Este film presenta un mundo en donde robots y humanos comienzan una cacería, pero lo más sorprendente es que su director, Mattson Tomlin, se basó en su experiencia de vida para crear Madre/ Androide, la película que te recomendamos.

¿De qué trata esta película? La sinopsis de esta producción indica: “Georgia, junto con su novio Sam, emprende un peligroso viaje para huir de su país, que se encuentra inmerso en una guerra contra la inteligencia artificial. Días antes de la llegada de su primer hijo, la pareja debe alcanzar la Tierra de Nadie, un bastión ante el levantamiento de los androides, con la esperanza de llegar a un lugar seguro antes de dar a luz”.

No te pierdas el tráiler Embed - Madre Androide (2021) Trailer Subtitulado En Español

En cuanto a crítica, las opiniones están divididas. Algunos aseguran que esta película triste de Netflix te permite empatizar con los personajes y tiene una buena dosis de acción, con un plot twist completamente inesperado. Para los internautas Madre/ Androide presenta una historia original.

Por otro lado, la crítica especializada no ha sido buena. “Cuando las ideas se copian y repiten con mínimas variaciones hasta el cansancio, los resultados terminan siendo similares a los de una comida recalentada varias veces: cada vez tienen menos sabor que la anterior”, “la película se desinfla entre su chatura narrativa y su falta de creatividad”, fueron algunos de los comentarios.