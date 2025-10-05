Netflix estrena los primeros minutos de Los Bridgerton 4 y las redes estallan de emoción

Después de anunciar la fecha de estreno, Netflix comparte los primeros minutos de la serie de Shonda Rhimes.

Los Bridgerton es el fenómeno de Netflix. Esta es una serie basada en la saga de libros con el mismo nombre en donde se muestra que el romanticismo, los personajes carismáticos y el vestuario de época pueden combinar a la perfección y lograr conquistar a millones de espectadores.

La tercera temporada mostró la historia de Penelope Featherington y Colin Bridgerton, interpretada por Nicola Coughlan y Luke Newton. El romance entre estos dos personajes arrasó entre los fans y ha sido una de las parejas más queridas. Su historia rompió récords, generó debates y fue la fuente perfecta para memes.

¿De qué trata la cuarta temporada de la serie? los bridgerton 4 1 En la cuarta temporada actúa Luke Thompson y Yerin HA. Archivo.

Ahora todas las miradas están puestas en la cuarta temporada — que se estrenaría en 2026 — que tendrá como protagonista a Benedict Bridgerton y a Sophie Baek. Esta parte tiene fuertes conexiones con la historia de La Cenicienta de Disney ya que hay un baile de máscaras y la pérdida de un objeto preciado.

Para calmar ansiedades, Netflix acaba de compartir un adelanto exclusivo con los primeros minutos de la temporada, cuando los dos personajes se conocen en un baile de máscaras. Pero se mantiene la elegancia y misterio propio de la serie ya que no nos dejan saber mucho más.