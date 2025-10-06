Presenta:

Netflix: quién es Mae Martin, el creador y protagonista de Incontrolables, el éxito del momento

Netflix tiene una serie que es furor entre la audiencia y rápidamente se transformó en lo más visto de la plataforma.

Napsix

La persona detrás del éxito de Netflix.

Netflix estrenó hace poco Incontrolables (Wayward), un thriller que es furor. La historia muestra a un policía recién llegado a Tall Pines donde nada es lo que parece. El policía es Mae Martin, creador y director de la exitosa serie.

Netflix: quién Mae Martin

Mae Martin es uno de los protagonistas de la serie, pero además forma parte del elenco y dirigió la producción junto con Euros Lyn, John Fawcett, Renuka Jeyapalan.

“Para nosotros fue fundamental realizar una exhaustiva búsqueda de casting y encontrar a jóvenes realmente nuevos e interesantes”, explicó Martin en declaraciones periodísticas sobre la búsqueda de los personajes para la serie.

Mae Martin es un actor trans, guionista, comediante y artista musical oriundo de Canadá y actualmente vive en Inglaterra. El actor escribió y protagonizó Feel Good, otra serie de Netflix. Martin tiene 38 años y su madre es una profesora y escritora canadiense, Wendy Martin. El actor comenzó a los 13 años su carrera cuando se sumó a la compañía de comedia The Young and the Useless.

incontrolables 02
La serie de Netflix que es un éxito. Fuente: Netflix.

Después de ganar dos veces el premio Canadian Screen, Martin se mudó a Londres en 2011.

Lo cierto es que con la serie Incontrolables la audiencia quedó atrapada y no puede dejar de verla hasta el final por la macabra historia detrás de un instituto para adolescentes problemáticos.

“Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora tan carismática como peligrosa no son lo que aparentan”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

