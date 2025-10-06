Netflix: quién es Mae Martin, el creador y protagonista de Incontrolables, el éxito del momento

Netflix estrenó hace poco Incontrolables (Wayward), un thriller que es furor. La historia muestra a un policía recién llegado a Tall Pines donde nada es lo que parece. El policía es Mae Martin, creador y director de la exitosa serie .

Mae Martin es uno de los protagonistas de la serie , pero además forma parte del elenco y dirigió la producción junto con Euros Lyn, John Fawcett, Renuka Jeyapalan.

“Para nosotros fue fundamental realizar una exhaustiva búsqueda de casting y encontrar a jóvenes realmente nuevos e interesantes”, explicó Martin en declaraciones periodísticas sobre la búsqueda de los personajes para la serie .

Mae Martin es un actor trans, guionista, comediante y artista musical oriundo de Canadá y actualmente vive en Inglaterra. El actor escribió y protagonizó Feel Good, otra serie de Netflix. Martin tiene 38 años y su madre es una profesora y escritora canadiense, Wendy Martin. El actor comenzó a los 13 años su carrera cuando se sumó a la compañía de comedia The Young and the Useless.

La serie de Netflix que es un éxito. Fuente: Netflix.

Después de ganar dos veces el premio Canadian Screen, Martin se mudó a Londres en 2011.

Lo cierto es que con la serie Incontrolables la audiencia quedó atrapada y no puede dejar de verla hasta el final por la macabra historia detrás de un instituto para adolescentes problemáticos.

“Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora tan carismática como peligrosa no son lo que aparentan”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.