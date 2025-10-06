El intenso thriller colombiano que llegó a Netflix y ya está entre lo más visto de la plataforma

Pocas cosas gustan más que encontrar una buena serie de suspenso en Netflix que te atrapa desde el primer episodio. El thriller es un género que está triunfando entre los espectadores gracias a las tensiones narrativas, los giros de guión inesperados y personajes con personalidades aterradoras.

Si a ti te gusta este género, te recomendamos La huésped , una serie de Laura Londoño y Carmen Villalobos que regresan a la pantalla luego del éxito de Café con aroma de mujer. Estas dos actrices dejan atrás el romance para dar vida a dos personajes oscuros: Sonia y Silvia, una de ellas tiene un plan macabro y la otra atraviesa una crisis matrimonial.

Silvia (Londoño) es una mujer que, tras una infidelidad, intenta salvar el matrimonio haciendo un viaje. Pero cuando aparece Sonia (Villalobos), una mujer enigmática del pasado, todo se alborota. Esta última no tiene otra intención que desestabilizar a la familia de Silvia para vengarse de Lorenzo, el esposo infiel.

En una entrevista, Laura Londoño aseguró que “la parte sexual es indispensable para la historia que estamos contando. Es lo que le da perspectiva y complejidad”. Por su parte, Carmen Villalobos comentó que sus personajes “no dejan de ser seres humanos tratando de sobrevivir en la sociedad y el mundo que les tocó”.

Por el momento, la serie de Netflix ha recolectado críticas positivas que destacan el thriller psicológico, un guion sólido y las actuaciones de Carmen y Laura. Y desde Cosmopolitan aseguraron que La huésped ha aterrizado como la apuesta de la temporada que recupera el espíritu de una telenovela moderna pero que invita a sumergirse en el misterio.