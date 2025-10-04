Netflix estrena Animal, la serie española con Luis Zahera que ya es furor

De los creadores de Entrevías, Netflix estrena una serie de 9 capítulos que ya causa furor entre los fans de las comedias.

En octubre, Netflix sumó a su catálogo Animal, una serie que ya está dando que hablar por su tono fresco, su crítica social disfrazada de ternura y el regreso de Luis Zahera en un papel completamente distinto al que nos tiene acostumbrados. Una vez más, la plataforma apuesta por ficciones españolas.

De qué trata la serie Antón es veterinario en una zona rural de Galicia. Su vida transcurre entre animales de granja, deudas y rutinas austeras. Hasta que, por necesidad, acepta trabajar en la boutique de mascotas de su sobrina Uxía. Lo que sigue es un choque frontal entre dos mundos: el campo y la ciudad, lo esencial y lo superficial, lo tradicional y lo "encantador".

Mira el trailer Embed - Animal Tráiler Oficial Netflix España

Humor, ternura y crítica social Animal, creada por Víctor García León (el mismo detrás de Entrevías), se mete con humor en el universo de las mascotas urbanas, donde los perros comen snacks de salmón y las clientas exigen correas de Swarovski. Pero detrás del absurdo, hay una mirada crítica sobre el trabajo precario, los vínculos familiares y la desconexión con lo natural.

shutterstock_2216046217 Del creador de Entrevías, llega una comedia tierna y absurda que retrata el choque entre campo y ciudad. Foto: Archivo