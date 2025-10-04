Presenta:

Netflix estrena Animal, la serie española con Luis Zahera que ya es furor

De los creadores de Entrevías, Netflix estrena una serie de 9 capítulos que ya causa furor entre los fans de las comedias.

Luis Zahera vuelve a Netflix. Foto: Archivo

En octubre, Netflix sumó a su catálogo Animal, una serie que ya está dando que hablar por su tono fresco, su crítica social disfrazada de ternura y el regreso de Luis Zahera en un papel completamente distinto al que nos tiene acostumbrados. Una vez más, la plataforma apuesta por ficciones españolas.

De qué trata la serie

Antón es veterinario en una zona rural de Galicia. Su vida transcurre entre animales de granja, deudas y rutinas austeras. Hasta que, por necesidad, acepta trabajar en la boutique de mascotas de su sobrina Uxía. Lo que sigue es un choque frontal entre dos mundos: el campo y la ciudad, lo esencial y lo superficial, lo tradicional y lo "encantador".

Mira el trailer

Humor, ternura y crítica social

Animal, creada por Víctor García León (el mismo detrás de Entrevías), se mete con humor en el universo de las mascotas urbanas, donde los perros comen snacks de salmón y las clientas exigen correas de Swarovski. Pero detrás del absurdo, hay una mirada crítica sobre el trabajo precario, los vínculos familiares y la desconexión con lo natural.

Del creador de Entrev&iacute;as, llega una comedia tierna y absurda que retrata el choque entre campo y ciudad. Foto: Archivo

Zahera, conocido por sus roles intensos y dramáticos, sorprende en un registro más vulnerable y cómico. Su personaje es torpe, entrañable y profundamente humano.

La serie ya está disponible en Netflix y cuenta solo con 9 capítulos de media hora de duración. El elenco lo completan Lucía Caraballo, Carmen Ruiz, Antonio Durán “Morris”, entre otros.

