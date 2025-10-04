Hemos descubierto una serie de misterio en Netflix con una trama que parece una novela y es más que adictiva

Esta serie está recolectando varias vistas en Netflix y se coloca entre las más vistas en España con una historia inquietante.

Dos de los géneros que más interés despiertan entre los usuarios de Netflix son el misterio y suspense. Estas producciones tienen una atmósfera oscura y fría que ayuda a conectar con las historias que cuentan. Y si a ti te gustan las series para quedarte en el sofá y maratonear, no te puedes perder de este título.

¿De qué trata esta serie? Se trata de Presunto culpable que reúne elementos como una investigación criminal e intriga, personajes complejos y oscuros. La historia presenta a Jon Arístegui (Miguel Ángel Muñoz), un biólogo que vive en París y que, tras la muerte de su padre, es obligado a regresar a su pueblo natal, donde lo espera un pasado oscuro.

presunto culpable, serie, netflix La serie de Netflix que no te vas a querer perder. Archivo.

Cuando Jon llega a su hogar, debe enfrentarse con recuerdos dolorosos, relaciones familiares tensas y la desaparición misteriosa de su antigua novia, Anne. El caso que nunca encontró una solución despertó sospechas sobre Jon y la serie no da respuestas claras hasta el final.

Lo que Miguel Ángel Muñoz comentó en una entrevista fue que esta serie se diferencia de otras porque se cuenta toda la historia desde la mirada de un solo personaje. “Me parece muy hábil que el espectador pueda empatizar con el que cree que es el presunto culpable”, agregó. Además cuenta con la participación de Elvira Mínguez y Susi Sánchez.