Peaky Blinders vuelve a Netflix: todo lo que tenés que saber sobre lo nuevo
La serie que conquistó al mundo vuelve con dos entregas inéditas: Peaky Blinders regresa a Netflix en 2026.
Al hablar de series exitosas de Netflix es imposible no pensar en una que marcó un antes y un después: Peaky Blinders. Esta producción británica, que supo construir una estética propia y reunir millones de fans en todo el mundo, vuelve a la plataforma con dos nuevas entregas que ya generan expectativa.
Después de su sexta temporada, que dejó heridas abiertas y preguntas sin responder, la historia de Tommy Shelby tendrá continuidad. La primera será una película secuela, escrita por el creador original Steven Knight, y la segunda, aún sin detalles confirmados, podría expandir el universo con nuevos personajes y escenarios.
Cillian Murphy, más allá de Tommy
El actor que dio vida al líder de los Shelby no solo volverá a protagonizar la historia: también será productor ejecutivo, lo que confirma su compromiso con el cierre narrativo y emocional de la saga. “Es el final que merece”, adelantó Knight en entrevistas recientes. La participación de Murphy detrás de cámara suma peso y expectativa a una producción que no busca repetir, sino evolucionar.
Lo que se sabe hasta ahora
La película retomará la historia justo donde terminó la sexta temporada, con Tommy Shelby enfrentando las consecuencias de sus decisiones. El elenco original estará presente, reforzando la continuidad emocional de la saga, aunque también se sumarán nuevas incorporaciones que prometen renovar los vínculos y tensiones. El tono será más introspectivo, con una puesta visual cinematográfica que busca profundizar en el legado del personaje y cerrar su arco con fuerza. El estreno está previsto para 2026, aunque no se descarta que Netflix adelante contenido exclusivo para los fanáticos que siguen la serie desde sus inicios.