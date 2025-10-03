Peaky Blinders vuelve a Netflix: todo lo que tenés que saber sobre lo nuevo

Al hablar de series exitosas de Netflix es imposible no pensar en una que marcó un antes y un después: Peaky Blinders. Esta producción británica, que supo construir una estética propia y reunir millones de fans en todo el mundo, vuelve a la plataforma con dos nuevas entregas que ya generan expectativa.

Después de su sexta temporada, que dejó heridas abiertas y preguntas sin responder, la historia de Tommy Shelby tendrá continuidad. La primera será una película secuela, escrita por el creador original Steven Knight, y la segunda, aún sin detalles confirmados, podría expandir el universo con nuevos personajes y escenarios.

Cillian Murphy El actor interpreta a Tommy Shelby en Peaky Blinders Foto: ARCHIVO Cillian Murphy vuelve como Tommy Shelby en Peaky Blinders Foto: ARCHIVO

Cillian Murphy, más allá de Tommy El actor que dio vida al líder de los Shelby no solo volverá a protagonizar la historia: también será productor ejecutivo, lo que confirma su compromiso con el cierre narrativo y emocional de la saga. “Es el final que merece”, adelantó Knight en entrevistas recientes. La participación de Murphy detrás de cámara suma peso y expectativa a una producción que no busca repetir, sino evolucionar.