Cillian Murphy promete revolucionar Netflix con una película dramática

El aclamado actor es el protagonista de un film de drama que se estrenará en los próximos días en la plataforma de streaming.

Octubre arranca a lo grande en Netflix con el estreno de Steve, el drama de 2025 que promete atrapar a los espectadores desde el primer minuto. Dirigida por Tim Mielants y con guion de Max Porter, basada en su novela Shy, la película tiene una duración de 93 minutos y un elenco de lujo.

La historia sigue a Steve, un dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación, que enfrenta un intenso día intentando mantener a raya a sus alumnos mientras lidia con sus propios problemas personales. La película explora las tensiones y emociones de sus personajes en un relato íntimo y profundo.

Steve 2 "Steve" está basada en la novela de Max Porter, "Shy". Robert Viglasky/Netflix.

Steve tuvo su estreno mundial en la sección Platform Prize del Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, donde recibió atención de la crítica especializada y generó altas expectativas antes de su llegada al público general.

Tras su paso por festivales y cines selectos en el Reino Unido y Estados Unidos desde el 19 de septiembre de 2025, la película llega a Netflix el viernes 3 de octubre, ofreciendo la oportunidad de verla en streaming.