Presenta:

Napsix

|

Netflix

Netflix: la película indicada si quieres reír y enamorarte

Netflix ofrece muy buenas opciones para pasar el rato. Aquí te compartimos un largometraje que combina comedia y romance.

NETFLIX

NETFLIX

Si lo que buscas es una película para reírte un rato y disfrutar de un buen romance, entonces aquí te traemos la indicada que está en Netflix y que se estrenó en 2022. Se llama Romance en Verona (Love in the Villa) protagonizada por Kat Graham y Tom Hopper.

La historia sigue a Julie, una joven maestra que, tras una dolorosa ruptura amorosa, decide cumplir su sueño de viajar sola a Verona, Italia. Pero al llegar, descubre que la villa que alquiló fue reservada también por un atractivo pero cínico británico, Charlie.

Te Podría Interesar

51360272_414143999416380_5841358402240224683_n
Netflix. Romance en Verona

Netflix. Romance en Verona

Forzados a compartir el alojamiento, ambos personajes se enfrentan en una divertida guerra de convivencia. Sus personalidades opuestas generan roces constantes, pero también momentos cómicos y entrañables. A medida que pasan los días en la romántica ciudad de Romeo y Julieta, la tensión se transforma en complicidad, y surge una inesperada conexión entre ellos.

Es para mayores de 13 años y la sinopsis oficial de Netflix dice: "El viaje soñado de Julie a Verona, Italia, da un giro cuando descubre que la casa que alquiló está ocupada por un atractivo desconocido". Tiene una duración de 115 minutos.

Mira el tráiler de la película que está en Netflix

Embed - Romance En Verona (2022) Trailer Oficial En Español

Archivado en

Notas Relacionadas