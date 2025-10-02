Netflix: la película indicada si quieres reír y enamorarte

Netflix ofrece muy buenas opciones para pasar el rato. Aquí te compartimos un largometraje que combina comedia y romance.

Si lo que buscas es una película para reírte un rato y disfrutar de un buen romance, entonces aquí te traemos la indicada que está en Netflix y que se estrenó en 2022. Se llama Romance en Verona (Love in the Villa) protagonizada por Kat Graham y Tom Hopper.

La historia sigue a Julie, una joven maestra que, tras una dolorosa ruptura amorosa, decide cumplir su sueño de viajar sola a Verona, Italia. Pero al llegar, descubre que la villa que alquiló fue reservada también por un atractivo pero cínico británico, Charlie.

Forzados a compartir el alojamiento, ambos personajes se enfrentan en una divertida guerra de convivencia. Sus personalidades opuestas generan roces constantes, pero también momentos cómicos y entrañables. A medida que pasan los días en la romántica ciudad de Romeo y Julieta, la tensión se transforma en complicidad, y surge una inesperada conexión entre ellos.

Es para mayores de 13 años y la sinopsis oficial de Netflix dice: "El viaje soñado de Julie a Verona, Italia, da un giro cuando descubre que la casa que alquiló está ocupada por un atractivo desconocido". Tiene una duración de 115 minutos.