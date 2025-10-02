Netflix estrena una película de alto voltaje no apta para cardíacos

El próximo 24 de octubre Netflix estrenará una película que marcará el regreso de Kathryn Bigelow al cine. Una casa de dinamita llegará a la plataforma de streaming para impactar a la audiencia. Fue ovacionada en el Festival de Cine de Venecia.

La película fue ovacionada en el preestreno con un aplauso de pie que duró 11 minutos consolidándose así como uno de los estrenos más esperados del mes. Antes de Netflix , se estrenará en cines de Argentina y México el 9 de octubre.

La trama de la película se lleva adelante en un escenario donde un misil nuclear de origen desconocido se dirige hacia Estados Unidos desencadenando una carrera por encontrar a los responsables.

El guión de la película fue escrito por Noah Oppenheim y está centrado en los 20 minutos previos al posible impacto. En ese lapso los líderes políticos y militares deberán tomar decisiones que pueden alterar el destino del mundo.

En la película, la protagonista, Olivia Walker, es una oficial de alto rango en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca, que será la encargada de localizar la fuente del ataque y evitar el desastre. La película de alguna manera retrata la histeria y la inoperancia de quienes tienen el poder en situaciones límite.

El elenco está integrado también por Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Moses Ingram, Greta Lee y Jason Clarke.

La crítica calificó la película de Netflix como “magnífica”. De alguna manera el film mantiene una ficción asfixiante que no es apta para cardíacos.