Jardinería: estas son las señales que dan las plantas cuando les falta un nutriente

tenLos expertos en jardinería saben identificar cuando a las plantas les falta un nutriente. Se trata de señales que dan los ejemplares que si se identifican a tiempo se puede salvar su salud y devolverles la belleza y el vigor.

Si a la planta le falta nitrógeno las hojas estarán amarillas y el crecimiento será lento. Cuando hay falta de fósforo las hojas se ponen oscuras con tonos morados y rojizos y tendrán poca floración.

En cambio si la falta tiene escasez de potasio los bordes de las hojas se verán marrones o quemados. Los tallos se pueden volver débiles. Cuando hay ausencia de hierro las hojas de las plantas se ponen amarillas . En tanto, si les falta calcio las hojas nuevas estarán deformes o con las puntas secas. Las manchas amarillas son un indicador también de falta de magnesio.

Jardinería. Hay que darles los nutrientes que necesitan. Foto: Shutterstock

Para brindar potasio: aplicar cáscara de plátano (enterrada o en infusión).

Para brindar calcio: usar cáscara de huevo triturada.

Para Nitrógeno y Magnesio: el café usado (posos de café) es un excelente aporte.

Para micronutrientes: las infusiones o agua de remojo de cáscara de cítricos pueden ayudar.

Por otra parte, se recomienda incorporar al sustrato humus de lombriz o compost. Esos abonos orgánicos liberan nutrientes y mejoran la estructura del suelo. Con todo esto las plantas estarán felices y radiantes durante todo el año.