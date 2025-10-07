Limpieza: el truco infalible para quitar los restos de pegamento del acero
Es posible retirar el adhesivo de las etiquetas con una sencilla limpieza usando alcohol y otros ingredientes económicos.
A veces los restos de etiquetas o cintas adhesivas arruinan las cosas de acero inoxidable. Sin embargo, existe una limpieza sencilla para lograr eliminar estos adhesivos sin dañar el material. Con una combinación casera de productos lograrán un acabado reluciente.
Limpieza: fórmula infalible
La mezcla apunta a retirar los residuos sin dañar el acero. Para eso se necesitará alcohol a 75 grados, aceite de girasol o de oliva y detergente lavavajillas líquido y un paño suave de microfibra.
En primer lugar, se comienza la limpieza rociando una buena cantidad de alcohol que actuará como disolvente orgánico que comenzará a degradar la estructura del adhesivo. Después se aplica una capa generosa de aceite sobre el pegamento porque permitirá que el pegamento se ablande.
Una vez realizados estos pasos se añaden dos dosis de jabón del lavavajillas líquido y eso permitirá ir quitando toda la grasa del acero. Después se deja actuar la mezcla unos diez minutos que es el tiempo ideal para que los ingredientes logren penetrar en el adhesivo.
Finalmente, la limpieza se termina frotando y retirando los restos suavemente con el paño de microfibra. El resultado será una superficie brillante y reluciente como nueva.
Otro truco es usar el calor suave aplicando aire caliente del secador de pelos a potencia media. El calor ablanda el pegamento permitiendo retirarlo. También se puede remojar un paño en vinagre blanco caliente y se deja reposar diez minutos. Después se frota y el adhesivo se irá disolviendo.