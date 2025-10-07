Este es el significado emocional del dolor de manos, según la biodescodificación

La biodescodificación es un enfoque complementario que no reemplaza a la ciencia, pero intenta sanar las enfermedades a través de la expresión de las emociones no resueltas. Propone que los síntomas físicos con manifestaciones de conflictos emocionales que hay que resolver.

Para la biodescodificación el dolor de manos o patologías como artritis, tendinitis y túnel carpiano son interpretadas como un mensaje sobre la relación con la habilidad, el contacto y con el hacer.

Para entender mejor el significado , las manos forman una parte del cuerpo con mucha carga simbólica porque representan la tarea y el trabajo porque permiten llevar a cabo tareas, proyectos y planes.

También la biodescodificación considera que las manos pueden simbolizar la capacidad o destreza para crear, manipular y ejecutar. Las personas las usan para tomar, dar, retener y acariciar. Es decir que se relacionan con nuestra capacidad de conectar.

Es por eso que la biodescodificación señala que este dolor se relaciona con un conflicto referido a la acción, a la capacidad o a la retención. Puede tratarse de problemas de no sentirse hábil para una tarea. Cuando la persona se siente incapaz y hay una desvalorización.

También este dolor, la biodescodificación lo relaciona con problemas de retener o soltar porque para eso se usan las manos lo que podría representar conflictos emocionales como aferrarse a una persona, un bien natural o lo que sea por miedo a perderlo. Asimismo, se relaciona con problemas para dejar ir algo que ya terminó.

En el caso de la mano derecha, la biodescodificación señala que se relaciona con la actividad laboral, es la mano de acción en el mundo exterior. Mientras que la mano izquierda se vincula con el área familiar, los afectos. Es la mano del contacto íntimo y personal.