Biodescodificación: el significado emocional que esconde el dolor de cabeza

El dolor de cabeza es algo muy común en muchas personas, sin embargo puede tener un significado emocional detrás y es la biodescodificación la que se encarga de interpretarlo para poder sanar a través de las emociones personales no resueltas.

Para la biodescodificación las enfermedades o malestares físicos son respuestas biológicas a estrés o conflictos emocionales que no han sido resueltos. Esta perspectiva cree que no es casualidad que el cuerpo se enferme. Esta disciplina invita a mirar para adentro para resolver el malestar físico.

A menudo el dolor de cabeza se asocia con problemas que se relacionan con la intelectualidad, la presión y el control. Es posible que hayan excesos de pensamientos y preocupaciones sin resolver, una sobrecarga mental que afecta.

Por otra parte, se habla de conflictos intelectuales o decisiones difíciles. Para la biodescodificación esta dolencia aparece también cuando hay que tomar una decisión importante, pero las personas tienen resistencia o miedo a equivocarse.

Por otra parte, puede tratarse del sentimiento de no estar a la altura. Las personas a veces sienten la exigencia de ser “perfectas” y eso se puede transformar en un verdadero problema. También el dolor aparece cuando hay necesidad de controlar todas las situaciones.

La biodescodificación en este caso invita a reflexionar y observar qué es lo que está ocurriendo para que aparezca ese dolor, qué pensamientos predominan o qué situación genera estrés o conflictos.

Una vez que se reflexiona se aconseja identificar el conflicto para liberar las emociones y sanar de a poco. De todas maneras la biodescodificación no es una ciencia y ante cualquier enfermedad o malestar físico se recomienda acudir al médico.