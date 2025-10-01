Biodescodificación: el método para curar enfermedades encontrando las emociones reprimidas

La biodescodificación no es una ciencia sino que es un enfoque que intenta encontrar el significado biológico o las emociones ocultas que hay detrás de las enfermedades y de los síntomas físicos. Esta teoría busca sanar a través de las emociones.

La biodescodificación , conocida también como bioneuroemoción tiene la premisa de que las enfermedades del cuerpo no son al azar, sino que considera que las enfermedades son respuestas biológicas de adaptación a los impactos emocionales como estrés o problemas que las personas no han podido gestionar o resolver.

En resumen, la biodescodificación señala que cuando la persona vive un conflicto en soledad, no lo expresa ni lo resuelve, el cuerpo responde y el cerebro ordena un cambio biológico (síntoma o enfermedad) en el sistema relacionado con ese conflicto emocional.

La biodescodificación no busca reemplazar a la medicina sino que intenta encontrar el origen emocional de la enfermedad para hacerlo consciente y llevar a la sanación. Por eso se recomienda siempre consultar al médico ante cualquier malestar físico o enfermedad.

Para la biodescodificación el camino a la sanación se inicia en la toma de conciencia y en la liberación de la emoción que fue reprimida.

Para eso hay que seguir los siguentes pasos:

En primer lugar, hay que ddentificar el "Dato Biológico" (el síntoma). Luego hay que buscar el "conflicto programante" a través de entrevistas y regresiones emocionales se busca el evento traumático original o el conflicto programante que ocurrió antes de que apareciera el síntoma.

Por último, la decodificación, tomar conciencia de la emoción oculta que quedó “encerrada” en el cuerpo. Al expresar la emoción de a poco irá desapareciendo el síntoma.