Biodescodificación: este es el significado emocional del dolor de rodillas
La biodescodificación busca el origen emocional de las enfermedades para encaminarse hacia la sanación.
La biodescodificación no es una ciencia sino más bien una herramienta que emplean algunos profesionales para sanar las enfermedades a través de las emociones no resueltas. Esta teoría señala que los síntomas físicos tienen origen emocionales y para eso hay que ahondar.
Biodescodificación
El dolor de rodillas para la biodescodificación está asociado a problemas de sumisión y desvalorización. El dolor surge como una manera de resistirse a doblegarse o someterse a alguien o a algo.
Otro significado que atribuye esta teoría al dolor de rodilla es que se debe a la rigidez mental, a la falta de flexibilidad para cambiar de dirección o tomar nuevas decisiones en la vida. También este dolor muestra el miedo a avanzar libremente hacia el futuro.
De todas maneras la biodescodificación se clasifica como una pseudociencia y se recomienda asistir al médico en caso de tener dolores físicos o enfermedades. Esta teoría es un complemento que busca sanar.
Para encaminarse hacia la curación las personas deben preguntarse qué es lo que las está afectando en este momento de su vida, qué es lo que las mantiene estancadas y no les permite avanzar. De a poco se irán liberando las emociones reprimidas para encaminarse hacia la sanación.