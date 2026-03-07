Qué significa mover la pierna sin parar mientras estás sentado, según expertos

¿Por qué algunas personas no pueden dejar de mover la pierna mientras están sentadas? La psicología tiene una respuesta que explica este movimiento.

Mover la pierna de forma repetitiva mientras se está sentado es más común de lo que parece y tiene explicación científica. Foto: Archivo

Si alguna vez te tocó escuchar "dejá de mover la pierna" probablemente, sabés de que hablamos. Este movimiento repetitivo e involuntario que muchos hacen sin darse cuenta, tiene un nombre y varias explciaciones de por qué aparece cuando estamos sentados.

Cómo se llama y por qué ocurre A este movimiento repetitivo que sucede con la pierna se llama en psicología y neurociencia como "jiggling" o agitación motora. Lejos de ser un simple tic nervioso, los especialistas en comportamiento humano lo describen como una respuesta automática del sistema nervioso ante determinados estados internos.

La explicación más extendida entre los expertos es la regulación de la activación neurológica. Cuando el cerebro está sobreestimulado, ya sea por ansiedad, estrés, aburrimiento o exceso de energía acumulada, el cuerpo busca una válvula de escape. El movimiento repetitivo de la pierna cumple esa función: libera tensión de forma inconsciente y ayuda al sistema nervioso a autorregularse.

Qué dice sobre la personalidad Los especialistas distinguen algunos perfiles dentro de este comportamiento. Personas con alta energía mental que procesan mucha información y también perfiles ansiosos, donde el movimiento actúa como una descarga de tensión.

Curiosamente, también aparece en personas que están aburridas o subestimuladas. En ese caso, el cerebro genera el movimiento para mantenerse activo ante una situación que no le resulta suficientemente estimulante.