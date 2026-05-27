La megaestructura que China levantó sobre una montaña en solo 38 meses

China volvió a mostrar la escala de sus obras de infraestructura con una megaestructura ferroviaria construida en apenas 38 meses. Se trata de la estación Chongqing East, un enorme centro de transporte levantado en una zona montañosa del suroeste del país y pensado para integrarse a la red de trenes de alta velocidad.

La obra está ubicada en el distrito de Nan'an, en Chongqing, una de las grandes ciudades del interior chino. Según la agencia Xinhua, desde que se obtuvieron los planos de diseño en mayo de 2022 hasta su inauguración pasaron 38 meses. La estación entró en operación junto con un nuevo tramo del tren de alta velocidad Chongqing-Xiamen.

La magnitud del proyecto explica por qué la estación ya es presentada como una de las grandes megaestructuras ferroviarias del mundo. El edificio tiene ocho niveles, una superficie total de 1,22 millones de metros cuadrados, 15 andenes y 29 vías. Para dimensionar el tamaño, Xinhua lo comparó con unos 170 campos de fútbol estándar.

Uno de los puntos más llamativos es el terreno donde fue construida. A diferencia de otras grandes estaciones levantadas sobre áreas planas, Chongqing East se desarrolló en una ciudad famosa por sus pendientes, desniveles y relieve complejo. Ese contexto obligó a resolver una obra de gran escala en condiciones más difíciles que las habituales .

El techo también forma parte de los datos que explican el impacto de la construcción. La cubierta tiene alrededor de 120.000 metros cuadrados y pesa unas 16.500 toneladas. Para los responsables del proyecto, solo esa parte de la estación ya representó un desafío técnico por su tamaño y por los riesgos asociados al montaje.

La construcción incorporó robots, sensores LiDAR, inteligencia artificial y conexión 5G en distintas tareas. Xinhua detalló que se usaron máquinas guiadas por láser para nivelar concreto, robots de patrullaje para inspecciones de seguridad y sistemas capaces de detectar irregularidades en la obra. En algunos trabajos, esos equipos permitieron mejorar la precisión y reducir la exposición de operarios a condiciones extremas.

La estación no fue pensada solo como un punto de llegada y salida de trenes. También forma parte de una idea de integración entre transporte y ciudad, con conexiones urbanas y servicios asociados. La agencia ECNS había señalado antes de su apertura que el proyecto buscaba fortalecer la red ferroviaria de Chongqing, la conexión económica Chengdu-Chongqing y el corredor terrestre-marítimo del oeste de China.

Con su entrada en funcionamiento, Chongqing East suma una nueva pieza a la expansión ferroviaria china. Más allá del récord o de la comparación con otras estaciones, la obra muestra hasta dónde está llevando China sus proyectos de infraestructura: una terminal gigantesca, construida sobre una geografía difícil y concebida como una megaestructura urbana antes que como una simple estación de tren.