Video: 10 formas creativas de decorar con pintura

Pintar los paneles de las paredes para agregar textura, agregar motivos divertidos en las paredes lisas, usar la pintura para destacar el color rojo, pintar de un solo color toda una habitación que responda a un look de moda son algunas de las 10 ideas presentadas en el primer informe sobre cómo hacer un uso creativo de la pintura en el diseño de interiores .

También, al igual que en la primera parte del informe, se trata de opciones posibles y fáciles de realizar. El objetivo final: renovar el hogar con una buena dosis de carácter y personalidad pensado para el largo plazo.

La foto de la izquierda corresponde al uso de del de pintura para alterar la percepción, como lo demuestra esta entrada. Y la foto de la derecha es usar la pintura para actualizar muebles viejos (en algunos casos es la pintura más el barniz).

Lo que sigue ahora son otras 10 propuestas para enriquecer las opciones para elegir al momento de decidir cómo hacer un uso efectivo de la pintura para la decoración, en el que se destacan algunas como el uso de la pintura para alterar la percepción, experimentar el color de la pintura en la madera, Introducir formas sencillas en las puertas y usar la pintura para crear "zonas".

Otras 10 formas creativas de decorar con pintura

Estas nuevas propuestas para decorar con pintura incluyen algunas como agregar formas a los paneles de vidrios con acabados mate o esmerilados para crear privacidad; también crear una ilusión de una pared flotante en el que un bloque se pinta de un solo color, , luego dejando los bordes intactos o pintados con un color neutro para así agregar interés arquitectónico a la habitación; agregar interés en zonas monótonas -como lo puede ser un baño- sumando pintura de rayas para que así resulte más atractivo desde lo visual y por último pintar el suelo para lograr un efecto atractivo, como por ejemplo lo es el pintar el suelo como un tablero de ajedrez (usando un color claro), lo que implica mantener las paredes lisas, es decir, de un solo color casi, en este caso similar, al color más oscuro del tablero de ajedrez pintado en el suelo (ver foto de portada de la nota).