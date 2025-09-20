Video: 9 ideas elegantes para empapelar cada habitación

El empapelado tiene que estar presente en la decoración porque si bien durante mucho tiempo la pintura ha sido la opción preferida para una renovación rápida, el empapelado puede lograr lo mismo y además -con sus motivos variados- darle más vida a una habitación .

Desde estampados florales clásicos y rayas modernas en las paredes como además en espacios inesperados - como techos y armarios- , hay muchísimas ideas creativas de empapelados para cada habitación de una casa.

El empapelado ofrece un potencial infinito para transformar el hogar. Desde texturas delicadas hasta tendencias atrevidas se trata de una poderosa herramienta del diseño de interiores que puede definir una habitación , como también aportarle calidez y reflejar un estilo personal.

Embed - 9 ideas elegantes para empapelar la casa

De estas nueve ideas se destacan el hacer del empapelado una entrada inolvidable al hogar, lo que implica un empapelado para crear un impacto desde el primer momento. Las entradas son lugares pequeños, por lo que terminan siendo el lugar perfecto para experimentar para no ocupar toda una habitación. ¿Qué tiene de particular? Que permite crear un punto focal e integrar en ese punto texturas, colores y estampados.

También se destacan los estampados para espacios pequeños porque no necesariamente tienen que ser minimalistas, es decir, con monotonía, orden y escasa decoración; por eso los empapelados -gracias a sus temas y motivos audaces- son apropiados para espacios pequeños.

empapelado grande

El empapelado atrevido de esta habitación permite experimentar el carácter "atrevido" con colores, patrones o texturas atrevidas sin sobrecargar el espacio. Crédito de la imagen: Vaughan Design & Development / Fotografía Chris Snook

El empapelado también es ideal para habitaciones donde se desea dirigir la mirada hacia arriba, por eso también puede traer buenos resultados empapelar los techos.

Otro uso destacado de los empapelados es el del mural porque al abarcar toda una habitación crea una historia visual continua que resulta envolvente y refinada.

EN DESARROLLO