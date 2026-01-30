Las impactantes imágenes de las Cataratas del Niágara congeladas por el frío extremo en Estados Unidos

El fenómeno polar dejó imágenes inéditas de la nieve acumulada en las Cataratas del Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Así se ven las Cataratas del Niágara congeladas.

La tormenta de nieve Fern, que afecta a gran parte de América del Norte, provocó el congelamiento parcial de las Cataratas del Niágara y llevó a declarar estados de emergencia en varios puntos de Estados Unidos.

El fenómeno meteorológico incluyó una combinación de nieve intensa, lluvia helada y un marcado descenso térmico debido al ingreso de un vórtice polar. Las condiciones extremas impactaron en 19 estados y en zonas de Ontario, Canadá.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos registró temperaturas extremas que oscilaron entre los -12 °C y -21 °C, mientras que en algunas regiones la sensación térmica descendió hasta los -30 °C. En determinados puntos, el enfriamiento térmico alcanzó los -55 °C, lo que complicó severamente las tareas de rescate y asistencia.

Mirá el video de las Cataratas del Niágara congeladas Las impactantes imágenes de las Cataratas del Niágara congeladas 1 Las imágenes de las Cataratas del Niágara congeladas Uno de los efectos más notorios de la tormenta fue el congelamiento parcial de las Cataratas del Niágara, ubicadas en el límite entre el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y la provincia canadiense de Ontario. Las imágenes captadas por turistas mostraron los saltos de agua cubiertos por una capa espesa de escarcha y hielo, producto del intenso frío.

A pesar del fenómeno, las autoridades locales aclararon que el caudal de las cataratas no se detuvo por completo. Según la administración del parque, bajo la gruesa capa de hielo y niebla, el agua sigue fluyendo. La postal invernal atrajo visitantes que registraron el evento climático con fotografías desde los miradores habilitados.