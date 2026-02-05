Lluvias históricas: cuánta agua cayó en enero en Mendoza y qué pasará en febrero

Un enero histórico: el primer mes del año fue uno de los más lluviosos de los últimos casi 40 años . Así lo indica el registro del Instituto Nacional del Agua (INA), que muestra cómo en todas las estaciones se superó el promedio de lluvia de enero. De 1985 a 2024, la precipitación media es de 33,1 milímetros.

Sin embargo, a pesar de las intensas lluvias , enero no rompió el récord de precipitaciones , aunque varias estaciones estuvieron cerca. El máximo histórico data de 1992, cuando la precipitación máxima fue de 93 milímetros. La estación de Boulogne Sur Mer fue la más cercana con un acumulado de 87 milímetros .

"No se ha superado el máximo histórico. Varias estaciones están cerca, pero ninguna lo habría pasado", indicó a MDZ el subgerente del INA, Santiago Ruiz .

En tanto, Ruiz aseguró que fue un enero muy lluvioso y explicó que todas las estaciones superaron el promedio de enero: "Casi lo han triplicado", aseguró.

De acuerdo al informe del Sistema de Información Pluviométrica de Mendoza (Siplum), que a través de estaciones monitorea en tiempo real las precipitaciones y que funciona ininterrumpidamente desde 1983, los registros de enero son los siguientes:

Boulogne Sur Mer: 87 milímetros

Aeroclub La Puntilla: 86 milímetros

Anfiteatro: 77 milímetros

Dique Cipolletti: 75,7 milímetros

La Consulta: 66,3 milímetros

Instituto Nacional del Agua: 66 milímetros

3º zona de riego: 62,5 milímetros

Divisadero Largo: 59,7 milímetros

Rincón Viamonte: 59 milímetros

Barrancas: 55,8 milímetros

En el caso de la 6º zona de riego, cuya estación pluviométrica está en Tres Porteñas, San Martín, se registraron 114,5 milímetros. Si bien este acumulado de agua superaría la precipitación máxima de 1992, Ruiz aclaró que es una de las estaciones recientes, por lo que no hay una serie histórica extensa que permita hacer comparaciones precisas.

"En la 6º zona llovió mucho, pero es una estación que tiene un año de instalada por lo que no tenemos registros anteriores", precisó.

SIPLUM - Acumulado Enero 26-1

A la hora de hablar de las lluvias de enero, Ruiz detalló que no es correcto sumar el acumulado de cada estación ni elaborar un promedio general a partir de esos valores, ya que cada una de las estaciones responde a condiciones locales específicas.

¿Siguen las lluvias?

Mientras el pronóstico para este jueves indica tormentas aisladas en horas de la noche, para los próximos meses las precipitaciones se ubicarían dentro de los valores "normales". Así lo indica el Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para febrero, marzo y abril de 2026.

SMN lluvias

"Tendremos un verano normal, es decir, no va estar por encima ni por debajo de las precipitaciones que deberíamos esperar tradicionalmente. Al analizar el trimestre entero, puede ser que tengamos un enero super lluvioso y un febrero y marzo super secos y entonces el promedio te da normal", detalló días atrás el director nacional de Pronósticos y Servicios a la Sociedad del SMN, Carlos Zotelo.