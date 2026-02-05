Baja la temperatura este jueves en Mendoza y vuelven las tormentas

El pronóstico anticipa un jueves más fresco en Mendoza, con cielo nublado y vientos del sur. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

El jueves habrá un descenso de la temperatura en Mendoza, con un cielo mayormente nublado y vientos del sector sur que harán más fresca la jornada. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional marca un cambio respecto de los días anteriores, con un ambiente menos caluroso y mayor presencia de nubosidad.

La mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 29°, con condiciones estables durante gran parte del día. A medida que avance la tarde, el viento del sur seguirá marcando el pulso de la jornada y sostendrá el escenario más fresco.

Hacia el final del día el panorama podría cambiar. Para la noche se esperan tormentas aisladas, sin descartar chaparrones puntuales, mientras que en cordillera el tiempo seguirá con condiciones algo inestables y cielo poco nuboso.

De cara a lo que viene, el viernes se espera algo nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sudeste. La máxima será de 31° y la mínima de 18°, con cielo poco nuboso en cordillera.

El sábado volverá el calor, con poca nubosidad y vientos moderados del noreste. La máxima alcanzará los 33° y la mínima será de 17°, manteniéndose el cielo poco nuboso en cordillera.