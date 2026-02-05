Presenta:

Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el viernes 6 de febrero

Con opciones para todos los bolsillos, la agenda del viernes ofrece música, cine y arte en distintos puntos de Mendoza.

Valentina Buttini

La Vendimia de la Ciudad de Mendoza se realizará en el Parque Cívico.

La escena cultural mendocina vuelve a tomar impulso con una programación que cruza música, cine, arte y tradición en diferentes puntos de la provincia. Con actividades para todos los gustos, la agenda invita a salir y ser parte.

Estos son las planes recomendados para este viernes 6 de febrero en Mendoza:

Crystal Thomas
  • Crystal Thomas: la Ganadora del Living Blues Award 2020, Crystal llega a Mendoza con una voz arrolladora, atravesada por la fuerza del Blues y la profundidad del Gospel.

Dónde: Willys Bar (Mitre 1371, Luján de Cuyo).

Horario: 22 horas.

La entrada anticipada tiene un valor de $15.000, mientras que la general cuesta $20.000. Se adquieren por la página EntradaWeb.

Antes del cuerpo
  • Ciclo de cine en el Rosedal del Parque General San Martín: en el marco del ciclo Verano Cultural, se podrá disfrutar de la película Antes del cuerpo, que narra la historia de Ana (Mónica Antonópulos), una enfermera que cuida a Luis (Patricio Contreras), un escritor envejecido que enfrenta el ocaso de su vida. A pesar de su carácter difícil, entre ambos surge una relación singular marcada por la amistad y la empatía. Mientras Ana lidia con sus propios conflictos, especialmente con la enfermedad de su hija Elena, que amenaza con desbordar su vida, el peligro también acecha a Luis. La mujer se ve forzada a tomar decisiones extremas para proteger a su familia, llevando la historia hacia un giro inesperado.

Dónde: rotonda del rosedal (Parque General San Martín, Ciudad).

Horario: 21.30 horas.

La entrada es libre y gratuita.

Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026
La propuesta contar&aacute; con m&aacute;s 300 artistas en escena y se realizar&aacute; la elecci&oacute;n de la reina y virreina departamentales.

La propuesta contará con más 300 artistas en escena y se realizará la elección de la reina y virreina departamentales.

  • Vendimia de la Ciudad de Mendoza: la Ciudad de Mendoza celebrará una nueva edición de su Fiesta Departamental de la Vendimia con el espectáculo Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad, una propuesta artística que propone un viaje por la historia, las tradiciones y la esencia mendocina, en el contexto del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Además, se elegirá a la nueva reina y virreina de Ciudad.

Dónde: Parque Cívico (Virgen del Carmen de Cuyo 201, Ciudad).

Horario: a las 20.30 horas será la previa, presentación de candidatas y votación; y a las 22, se dará comienzo a la Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

La entrada es libre y gratuita.

Marcelo Andrade
  • Inauguración de la muestra Amor aMar: la exposición pictórica de Marcelo Andrade articula un diálogo constante entre pintura y poesía. A través de un recorrido estructurado en tres salas, el artista chileno desarrolla una propuesta donde ambos lenguajes se integran como un solo cuerpo expresivo.

Dónde: Museo Carlos Alonso (Av. Emilio Civit 348, Ciudad).

Horario: 20 horas.

La entrada es gratuita.

