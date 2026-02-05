Arbolado público: el oficialismo agiliza su traspaso a los municipios

Un proyecto de ley que apunta a que los municipios se hagan cargo del cuidado del arbolado público tomó ritmo por empuje del oficialismo durante los últimos días en el Senado, si bien había sido presentado hace ya dos años en la Legislatura.

La iniciativa fue reflotada luego del temporal que sacudió a Mendoza el último fin de semana. En total, se reportó la caída de más de 250 árboles solo por la tormenta del viernes 30 de enero.

Incluso el gobernador Alfredo Cornejo se metió directamente en el tema . “Hay que redoblar el trabajo de los municipios en el cuidado del arbolado, porque es la mejor prevención. Todos sabemos que necesitamos árboles, necesitamos cuidarlos, pero necesitamos que estén bien. Los que no están bien hay que cortarlos y reemplazarlos por uno o dos o cien”, lanzó días atrás.

El conflicto y el pase de responsabilidades no es nuevo. En 2025 murió una mujer en Maipú luego de que un árbol cayera sobre su auto en el medio de un fuerte viendo Zonda, y desde el Municipio aclararon que el mantenimiento había sido solicitado a Vialidad Provincial y este organismo no lo había concretado.

La propuesta tiene como principal impulsor al exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias “Este proyecto les confiere a los municipios la facultad para decidir la erradicación de esos ejemplares en malas condiciones y que puedan hacerlo sin hacer el trámite engorroso de acudir a la dirección provincial respectiva”, indicó.

En concreto, se trata de una modificación a la ley 7874 de Arbolado Público a los artículos 5, 20, 22, 24 y 51 de esa normativa.

El cambio más significativo es el que establece que “los municipios ejercerán jurisdicción exclusiva sobre el arbolado que vegete en caminos, calles, rutas y lugares de carácter público o privado de dominio municipal”.

De esta manera, se delega en las comunas las decisiones en torno al mantenimiento o erradicación del arbolado, ya que actualmente la autoridad de aplicación es de nivel provincial.

El arbolado público en la reforma de San Rafael

La discusión coincide con la reforma de la Carta Orgánica de San Rafael, que tendrá un paso fundamental en la próxima elección del 22 de febrero, fecha en la que se votará por los convencionales constituyentes para tal fin.

Es que, en el debate por la autonomía municipal de ese departamento, uno de los puntos que se ha planteado desde el oficialismo de esa comuna del sur provincial es el del arbolado público y quien se hace cargo de su manejo.