El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se sometió a una rinoscopia en vivo y el video impresionó a todos
El mandatario salteño decidió aplicarse el estudio en público como gesto político para respaldar una medida toxicológica.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se sometió a una rinoscopia en vivo durante un acto oficial y difundió el resultado del estudio, que dio negativo. La escena se produjo en el marco de la presentación del Hospital Público Digital y volvió a colocar al mandatario en el centro de la conversación política y mediática.
La prueba se realizó luego de que Sáenz impulsara un Decreto de Necesidad y Urgencia que obliga a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial a someterse a controles médicos y toxicológicos. El gobernador decidió aplicarse el estudio en público como gesto político para respaldar la medida.
Te Podría Interesar
La rinoscopia de Gustavo Sáenz
Antes de realizarse la rinoscopia, otros funcionarios participaron del procedimiento, entre ellos la diputada provincial Laura Cartuccia, el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, y el senador Manuel Pailler. El estudio se transmitió en vivo y se desarrolló en un clima distendido, con comentarios informales del propio Sáenz.
Desde el entorno oficial remarcaron que el objetivo del DNU es promover estándares de control y transparencia en el ejercicio de la función pública. La iniciativa generó repercusiones tanto a favor como en contra, y fue amplificada en redes sociales, donde circularon fragmentos del procedimiento y comentarios críticos sobre la puesta en escena.
La rinoscopia del gobernador se suma así a una serie de gestos políticos que buscan instalar la agenda de controles obligatorios para funcionarios, en un contexto de fuerte exposición pública y debate sobre los límites entre la comunicación política y el espectáculo.